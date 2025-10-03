Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:35

В Саратове задержан полицейский, обещавший «блатные» номера за деньги

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении начальника угрозыска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подразделения уголовного розыска местного УМВД, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили представители СУ СК РФ по Саратовской области в Telegram-канале. Деньги были получены за обещание оформить два комплекта государственных знаков с комбинациями цифр «777» и «888», хотя таких полномочий у подозреваемого не имелось.

Подозреваемый, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана получил от своего знакомого денежные средства в размере 300 тыс. рублей. Указанная сумма была получена под предлогом решения вопроса о выдаче двух комплектов государственных регистрационных знаков для транспортных средств с комбинациями цифр «777» и «888», с использованием якобы имевшихся у него служебных связей, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего заместителя главы администрации Химок Дмитрия Кайгородова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в жилищно-коммунальной сфере. По данным следствия, в правительство Московской области направлялись сфальсифицированные документы о реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для получения бюджетных средств.

Кроме того, правоохранительные органы Москвы задержали подозреваемого в совершении преступления против народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Сообщается, что уголовное производство по данному факту было инициировано летом текущего года.

Саратов
полицейские
уголовные дела
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.