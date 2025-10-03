В Саратове задержан полицейский, обещавший «блатные» номера за деньги В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении начальника угрозыска

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подразделения уголовного розыска местного УМВД, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили представители СУ СК РФ по Саратовской области в Telegram-канале. Деньги были получены за обещание оформить два комплекта государственных знаков с комбинациями цифр «777» и «888», хотя таких полномочий у подозреваемого не имелось.

Подозреваемый, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана получил от своего знакомого денежные средства в размере 300 тыс. рублей. Указанная сумма была получена под предлогом решения вопроса о выдаче двух комплектов государственных регистрационных знаков для транспортных средств с комбинациями цифр «777» и «888», с использованием якобы имевшихся у него служебных связей, — говорится в сообщении.

