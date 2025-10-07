«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ

Николай Азаров возглавлял кабинет министров Украины до государственного переворота в 2014 году. При нем страна демонстрировала уверенный экономический рост. После переворота — провалилась в хозяйственную и финансовую пропасть. В эксклюзивном интервью NEWS.ru экс-премьер рассказал о том, кто и почему планировал развал СССР, кто организовал и купил группы боевиков на Майдане и по какой причине киевским властям сегодня не нужен мир на Украине.

«Мы разрушили свою экономику, сами себе отрезали руку и ногу»

— Николай Янович, завтра состоится презентация вашей книги «Стратегия катастрофы». В этой связи первый вопрос будет такой: катастрофа на Украине — это была случайность, или страну целенаправленно к ней вели?

— Не только Украину, а весь великий Советский Союз вели к катастрофе. Делали это сознательно — после прихода к власти Михаила Горбачёва. Ломалась идеология. Ломалась главная, скрепляющая основа — произошла замена интернационализма на национализм.

Что такое был Советский Союз? Это было единое экономическое пространство. Единая валюта, законодательство, отсутствие таможен на границах [между союзными республиками], свобода передвижения товаров, рабочей силы, капитала и услуг. Это стали разрушать. Характерно, что в это же самое время Европейский союз объединялся. Интегрировал в себя национальные государства. Отменял таможню, вводил единую валюту, Советский Союз делал прямо противоположное.

И если в Европейском союзе это приводило к росту экономики, росту богатства граждан, то у нас это приводило к падению промышленного производства, разрушению хозяйственных связей. К бедности в итоге. В результате, например, Украина потеряла 65% своего валового внутреннего продукта. Мы разрушили свою экономику, сами себе отрезали и руку, и ногу.

После 1991 года на Украине были попытки восстановить положение вещей, восстановить в том числе полноценные экономические связи с Россией. И каждый раз этому искусственно препятствовали. Сначала это была так называемая «оранжевая революция» 2004 года, потом — Майдан 2014 года.

— Вы сказали, что основным инструментом, который сломал советскую государственность, и в том числе государственность Украинской ССР, был национализм. Этот национализм был насажден извне?

— Он был искусственным. Я на Украине много лет прожил. Никаких националистических движений до 1991 года вообще не видел. Как мне рассказывал покойный председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Кириллович Марчук, который сам служил еще в советских органах госбезопасности, где-то в 1987−88 году последовала команда по линии КГБ СССР о создании новых политических движений альтернативных КПСС. Именно об искусственном создании националистических партий!

«Стравить в многонациональной стране людей друг с другом»

— Националистические партии и движения на Украине создавались при посредничестве КГБ? И кем была поставлена такая задача?

— Команду Марчук получил от вышестоящего руководства в Москве. И он, опираясь на свои возможности, стал поднимать тех людей, против которых ранее боролся. Откуда взялся Черновол (Вячеслав Черновол — один из лидеров украинских националистов в конце 1980-х и начале 1990-х годов. — NEWS.ru) и прочие первоначальные лидеры националистического движения? Правильно. Это были люди, которые стояли на учете в Комитете государственной безопасности. Это было не только на Украине. То же самое делалось в Прибалтике.

— А зачем это делалось? Зачем советское руководство создавало себе врага?

— Для позднего советского руководства это не были враги. Снова вернемся к приходу к власти Горбачёва. С чего начался развал Советского Союза по большому счёту? Развал идеологии. Горбачёв и его команда, главный идеолог Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе, считали, что социализм, коммунизм — тупиковая ветвь развития. Вслух они, конечно, этого тогда не говорили. Лозунги выдвигались другие — перестройка, ускорение. Поэтому они и искали самые разные политические альтернативы.

Главной целью реформ Горбачева было появление класса собственников на средства производства. Проще говоря, они хотели присвоить национальные богатства Советского Союза, отдать все это в частные руки. Другой цели не было. И нужна была новая идеология вместо социализма, которая это оправдает.

Есть изречение Иосифа Сталина, которое он произнес в 1949 году: он говорил, что национализм — это единственное, что может погубить Советский Союз. Стравить в многонациональной стране людей друг с другом, и под это дело передать собственность в частные руки. Так национализм появился на Украине. Он был подконтролен КГБ, его можно было легко раздавить, но его решили использовать.

— В этой связи вы не считаете, что есть аналогия между процессами, которые происходили в момент распада Советского Союза, и теми, что происходили в 2014 году на Украине? Националистическое движение «Свобода» тоже, как многие считают, якобы контролировалось властями Украины, использовалось ими как удобный спарринг-партнер для «Партии регионов».

— Я с этой точкой зрения не согласен. Во-первых, это все здорово преувеличено. «Свобода» была маргинальной партией. Даже на западе Украины она не набирала больше 1-2% голосов. Во-вторых, где сейчас лидер «Свободы» Олег Тягнибок? Он как был незаметен, так и незаметен сейчас.

На самом деле в процессе государственного переворота в 2014 году не столько они играли ключевые роли, сколько особые подготовленные группы, в том числе группы футбольных фанатов в Харькове, Киеве, Одессе, Львове и в ряде других городов. Организации радикальных фанатов абсолютно неполитизированные, но готовые за деньги на что угодно — бунтовать, громить, грабить, убивать. Вот конкретно эти группы купил и использовал при посредничестве владельца киевского «Динамо» Григория Суркиса олигарх Игорь Коломойский.

Помните один из ключевых эпизодов Майдана? Когда якобы «Беркут» избил студентов. Фразу «побили детей» транслировали подконтрольные олигархам, в том числе Коломойскому, украинские, а потом и западные телеканалы.

Как это выглядело в реальности. Купленные Коломойским фанаты нападают на милиционеров, провоцируют. Когда «Беркут» дает ответ, наводит порядок — кадры пострадавших протестующих, в том числе и явно постановочные, попадают на телеканалы. То есть речь идет не о каких-то политизированных «свободовцах», а о самых настоящих уличных бандитах, которых свозили на Майдан.

— Еще одна провокация, которая была на Майдане — стрельба. Как по протестующим, так и по милиционерам. Постмайданная власть расследование не провела. По вашим данным, кто были эти стрелки? Говорили, например, о неких грузинских снайперах…

— Есть огромное количество видеозаписей и фото стрельбы. Независимый исследователь — канадский профессор украинского происхождения Иван Качановский — изучил эти свидетельства и пришел к однозначному выводу: стрельба велась из тех зданий и с тех позиций, что контролировали протестующие. Стреляли в том числе по своим. Нужна была сакральная жертва.

Есть свидетельства снайперов, в том числе грузинских. Они обнародованы. То же самое в дни Майдана фиксировали украинские правоохранительные органы. Я знакомился с документами СБУ и МВД.

Организатором этой бойни был Андрей Парубий, которого недавно убили во Львове. Тогда он был «комендантом» Майдана. Есть фотографии, когда он вывозит стрелков с оружием, со снайперскими винтовками. После переворота Парубий получил должность председателя Верховной рады.

Они, конечно, пытались замести следы. Например, спиливали деревья на Майдане, в которые попали пули — ведь по следам от пуль можно воссоздать траекторию выстрела.

Но свидетельств осталось слишком много.

«Людей избивают, тащат как скот и отправляют на убой»

— После победы Майдана на Украине установился режим террора. Люди преследовались, людей убивали. И тем не менее весь мир, все так называемые правозащитные организации молчали. Все западные средства массовой информации тоже молчали. Почему?

— Я не согласен, что весь мир молчал и аплодировал. Россия не молчала, Китай не аплодировал. Когда мы говорим «весь мир» — мы повторяем лозунг современной киевской пропаганды. Кто хлопает в ладоши? Хлопают в ладоши те, кто организовывал этот государственный переворот. Это американцы, англичане, европейцы. Спецслужбы этих стран.

И я прекрасно знаю, что там давным-давно нет никакой свободы слова. Когда я был премьером — давал множество интервью крупнейшим американским и европейским изданиям. После переворота мы обращались в те же издания, рассказывали о преступлениях новых киевских властей, но нас не публиковали.

И еще один важный факт. Скажите, сколько человек приходило на Майдан? В самые раскрученные моменты. Площадь может вместить максимум 50−70 тысяч человек, а все западные телеканалы рассказывали о «миллионах» на Майдане.

На Украине тогда проживало 45 миллионов человек. Вышло абсолютное меньшинство. Юго-восток страны вообще не принимал участие в этих событиях. На Майдане не было народа. Народ в это время пахал. Картинку, что протестовала вся Украина, придумали на Западе. Вот такая там «свобода слова».

— После Майдана Украина утратила экономический суверенитет. Страна утратила индустрию. Видите ли вы хоть какой-то путь для восстановления украинской экономики или это уже необратимый процесс?

— Необратимых процессов для государства нет. Но это сложнейший процесс, и выздоровление должно начаться с удаления опухоли — с полного демонтажа существующей преступной власти.

Киев сегодня рисует ВВП Украины в 200 миллиардов долларов. Это тот показатель, который был до государственного переворота. Примерно. Конечно, это фиктивные цифры. Половины населения нет в стране. Просто нет. Отпали 20% территорий, включая промышленный Донбасс. Откуда тогда такие цифры по ВВП? Это внешние вливания. Как только наступит мир, они прекратятся. Поэтому киевский режим максимально, насколько это возможно, заинтересован в войне.

Что такое Украина сейчас? Для реальных людей, а не для пропагандистов. Это наибеднейшая страна. С разрушенной абсолютно экономикой. С населением запуганным. С тем, что творится на улице при насильственной мобилизации. Просто стыдно смотреть на эту страну! Людей на улицах избивают как скот, затаскивают в машины и отправляют на убой. Люди, собственные граждане интересуют киевский режим только как пушечное мясо.

Преступную власть в Киеве надо менять. Вот первый шаг.

