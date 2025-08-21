Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:41

Зюганов рассказал, как можно было сохранить СССР

Зюганов: арест Горбачева, Ельцина и Шеварднадзе мог спасти СССР от распада

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Арест первого президента России Бориса Ельцина, последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе мог предотвратить распад СССР, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, которые приводит KP.RU, надо было сделать все, чтобы спасти Советский Союз.

На мой взгляд, если бы нашлась хотя бы пара-тройка генералов, которые сказали бы Ельцину и Горбачеву, Шеварднадзе: «Что вы делаете?» — и арестовали бы их, [это] было бы абсолютно обосновано, — сказал Зюганов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Соединенным Штатам пора избавляться от иллюзий и мании величия, о чем говорит в том числе и настрой российской делегации на Аляске. Он отметил, что свитшот министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью «СССР», в котором он появился на саммите в Анкоридже, свидетельствует о готовности России отстаивать свои интересы, как это было во времена Советского Союза.

