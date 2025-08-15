Соединенным Штатам пора избавляться от иллюзий и мании величия, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что диалог между странами, который налаживается сегодня, говорит о своего рода выздоровлении.

После распада Советского Союза американцы объявили себя победителями в "холодной войне", и у них началось головокружение от успехов. К чему привели эти болезненные симптомы, мы хорошо сегодня видим — пора избавляться от иллюзий и мании величия! Начавшийся диалог с Россией — это хороший признак, что начался процесс выздоровления, — пояснил Миронов.

Он также считает хорошим сигналом предложение США встретиться на своей, но не чужой для России территории. По его мнению, таким образом американцы дали понять, что решать вопросы по Украине и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США, как это было во время Советского Союза.

Миронов также предположил, что толстовкой с надписью «СССР» российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал мощный сигнал США о том, что Россия является сверхдержавой с богатейшей историей, культурой, традициями, исторической территорией и национальными интересами, которые она готова отстаивать, в том числе с использованием мощнейших вооруженных сил. Собеседник выразил мнение, что Лавров мог бы надеть на встречу одежду с его собственной емкой, точной, но не литературной фразой, которая широко разошлась в обществе. Это помогло бы США понять, что они сделали на Украине и к чему это привело.

Трамп, кстати, ответственность США фактически признает, хотя формально перекладывает вину на Байдена. Что ж, сейчас у него есть отличная возможность исправить ошибки своих предшественников и свои собственные, которые он наделал в первый срок на посту президента, — заключил он.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин считает, что толстовка с надписью «СССР» может символизировать оттепель в отношениях РФ и США. Он отметил, что история Советского Союза включает как периоды противостояния, так и эпизоды сотрудничества с США.