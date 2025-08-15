Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:52

В Госдуме увидели признаки «выздоровления» США

Миронов: США пора избавляться от иллюзий и мании величия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенным Штатам пора избавляться от иллюзий и мании величия, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что диалог между странами, который налаживается сегодня, говорит о своего рода выздоровлении.

После распада Советского Союза американцы объявили себя победителями в "холодной войне", и у них началось головокружение от успехов. К чему привели эти болезненные симптомы, мы хорошо сегодня видим — пора избавляться от иллюзий и мании величия! Начавшийся диалог с Россией — это хороший признак, что начался процесс выздоровления, — пояснил Миронов.

Он также считает хорошим сигналом предложение США встретиться на своей, но не чужой для России территории. По его мнению, таким образом американцы дали понять, что решать вопросы по Украине и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США, как это было во время Советского Союза.

Миронов также предположил, что толстовкой с надписью «СССР» российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал мощный сигнал США о том, что Россия является сверхдержавой с богатейшей историей, культурой, традициями, исторической территорией и национальными интересами, которые она готова отстаивать, в том числе с использованием мощнейших вооруженных сил. Собеседник выразил мнение, что Лавров мог бы надеть на встречу одежду с его собственной емкой, точной, но не литературной фразой, которая широко разошлась в обществе. Это помогло бы США понять, что они сделали на Украине и к чему это привело.

Трамп, кстати, ответственность США фактически признает, хотя формально перекладывает вину на Байдена. Что ж, сейчас у него есть отличная возможность исправить ошибки своих предшественников и свои собственные, которые он наделал в первый срок на посту президента, — заключил он.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин считает, что толстовка с надписью «СССР» может символизировать оттепель в отношениях РФ и США. Он отметил, что история Советского Союза включает как периоды противостояния, так и эпизоды сотрудничества с США.

политика
США
Сергей Миронов
Аляска
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, зачем Лавров надел свитер с надписью «СССР» на Аляске
Украинские военные самолеты разместили в соседней стране
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес приговор профессору, заказавшему киллерам убить зятя за $50 тысяч
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.