Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин

Бизнесмен-коммунист Павел Грудинин стал знаменитым на всю страну семь лет назад, когда принял участие в президентских выборах. Однако в дальнейшем его стали забывать. Как сегодня живет Грудинин, что происходит в возглавляемом им совхозе имени Ленина — в материале NEWS.ru.

Как Павел Грудинин пришел в политику

Павел Грудинин начал заниматься политической деятельностью еще в 1990-е. Он был депутатом Московской областной думы II созыва и занимал пост зампредседателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. В 1999-м предприниматель вступил в партию «Единство», после чего стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В 2002–2007 годах Грудинин был депутатом Мособлдумы III созыва, а в 2007–2011-х — IV созыва. 11 марта 2007-го он был избран по списку партии «Единая Россия».

Отношения Грудинина с партией власти начали портиться в 2010-м. Тогда коммерсант баллотировался на пост главы родного Ленинского района Московской области в качестве самовыдвиженца. Однако избирком отказал ему в регистрации из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. В 2011 году Грудинин шел в Московскую областную думу уже от КПРФ, однако суд отменил его регистрацию в качестве кандидата.

Политик получил поистине народную известность в 2018-м, приняв участие в выборах главы государства. Тогда коммунисты жаловались на то, что на федеральных каналах «красному» кандидату якобы уделяют мало внимания.

Павел Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева направо) в предвыборном штабе Грудинина в день выборов президента РФ, 2018 год Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Большой резонанс получили дебаты Грудинина с Владимиром Жириновским. Основатель ЛДПР тогда заявил, что основной доход совхоза имени Ленина связан не с торговлей клубникой, а с высокой стоимостью аренды подмосковной земли. По словам Жириновского, руководство сельскохозяйственного предприятия якобы сдавало часть территории другим коммерческим предприятиям.

На президентских выборах Грудинин занял второе место, получив 11,77% голосов.

Чем известен совхоз имени Ленина Грудинина

Подмосковный совхоз имени Ленина стал предвыборным брендом Грудинина. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл его «удивительным народным предприятием». По словам главного отечественного коммуниста, речь идет об образцовом социалистическом хозяйстве, которое подает пример всей России.

Грудинин заявлял, что в совхозе выращивают порядка 30% садовой клубники и земляники, производимой сельскохозяйственными организациями России. По его словам, с одного гектара удавалось собрать порядка 10–15 тонн ягоды.

«У нас под эту ягоду 130 гектаров, из которых 103 плодоносящих. Другие крупные хозяйства идут за нами с большим отрывом… Более того, у нас еще и интенсивная технология: используем капельный полив, укрываем всю землянику нетканым материалом от морозов. И у нас урожай 10–15 тонн с гектара — стандартной ягоды, которую можно собрать. При традиционной технологии, которая преобладает в России, более 5-6 тонн с гектара не соберешь», — отмечал Грудинин.

В 2019 году Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора совхоза им. Ленина Грудинина более 1 млрд рублей — его обязали выплатить деньги акционерам предприятия. Бизнесмен в ответ заявил, что миллиарда у него нет, а главной задачей истцов якобы является захват сельхозпредприятия. Грудинин не раз говорил о том, что защищается от рейдеров.

Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа) во время сбора клубники в совхозе имени Ленина в Московской области, 2020 год Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Тогда СМИ сообщали, что в Госдуме у «красного олигарха» есть союзники. Например, за экс-кандидата в президенты от КПРФ заступался Зюганов. Так, в марте 2020 года он лично звонил руководителям федеральных силовых структур и требовал прекратить вмешательство в деятельность совхоза со стороны судебных приставов и ОМОН, сообщалось на сайте московского городского отделения Компартии.

Как складывались отношения бизнесмена Грудинина с женой

В 2018 году, когда Грудинин принял участие в президентских выборах, в центре внимания оказалась его личная жизнь. Его первой женой стала Ирина Антипова. Она родила супругу двоих сыновей — Артема (в 1982 году) и Антона (в 1988-м).

В выборный год Антипова оставалась законной женой кандидата в президенты, хотя, по ее утверждению, они к этому моменту не виделись уже девять лет. Грудинин утверждал, что женщина отказывалась дать ему развод.

«Я еще девять лет назад говорил своей пока еще нынешней жене, что надо разводиться. Ну, нет ничего больше, все закончено. Она вроде соглашалась, но в последний момент отказывалась от своих слов. Я же не переношу суды, старался избегать их, хотел все решить полюбовно», — отмечал Грудинин.

К тому моменту бизнесмен в течение семи лет состоял в гражданском браке с бывшим юрисконсультом своего совхоза Ксенией Кутюхиной. Она родила предпринимателю двух дочек. Как писали СМИ, законная супруга Грудинина, с которой он прожил 30 лет в браке, даже не догадывалась, что ее муж живет на две семьи.

Антипова предоставила в ЦИК документы о якобы принадлежащих супругу офшорах в Белизе. Летом 2018 года брак был расторгнут в мировом суде Бабушкинского района Москвы по иску бизнесмена. Впоследствии бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества. Ее адвокат Дмитрий Мальбин сообщил «Интерфаксу», что речь шла о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе совхоза имени Ленина.

Павел Грудинин (слева) и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, 2024 год Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правда ли, что сын выступил против Грудинина

Один из сыновей Павла Грудинина Артем вступил в публичный конфликт с отцом. По одной из версий, он произошел после скандального развода родителей и раздела имущества. Тогда Артем поддержал мать.

В 2020 году сын Грудинина стал депутатом Ленинского городского округа Московской области от «Единой России». Предприниматель в ответ обвинил сына в предательстве.

«Предательство родного сына пережить тяжело, я бы такого врагу не пожелал», — сказал он.

Артем Грудинин в свою очередь пожаловался на то, что нанятые бизнесменом рабочие якобы заблокировали въезд на принадлежащую ему автомойку, поставив отбойники.

В августе 2020 года сын предпринимателя создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!». Сообщалось, что оно объединит жителей поселка совхоза имени Ленина и будет выступать за нормализацию отношений с руководством предприятия.

Поводом для создания движения послужили конфликты с отцом, заявил Грудинин-младший. Он утверждал, что руководство совхоза якобы отключило от инженерных сетей три автостоянки и детское кафе, которые принадлежали ему с друзьями.

Чем сегодня занимается бизнесмен и политик Павел Грудинин

В последние годы Грудинин отстранился от активной политической деятельности. Однако он периодически появляется на видеозаписях, которые совхоз публикует в своих социальных сетях. В 2024 году коммерсант стал доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова.

Грудинин по-прежнему живет с Кутюхиной и возглавляет совхоз имени Ленина. Структура собственников предприятия не раскрывается.

О деятельности старшего сына Артема на данный момент ничего не известно.

