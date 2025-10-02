Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 23:01

«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР

Путин: российские простофили рассчитывали на дружбу с Западом после развала СССР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

После того как Советский Союз рухнул, российские простофили думали, что теперь с Западом установятся по-семейному хорошие, цивилизованные отношения, заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Он признался, что для него, как сотрудника внешней разведки СССР, это было неожиданно.

Сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы — несмотря на то, что мы придерживаемся традиционных ценностей, — и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного, подчеркнул Путин.

Ранее российский президент отметил, что Советский Союз грешил навязыванием своей политической системы. По его словам, это потом Соединенные Штаты перехватили эстафету.

Также Путин обратил внимание, что Александр I был императором, а его избрал народ на определенный срок. Он также отметил, что монарх силой объединил Европу.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным. Путин также выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами.

Владимир Путин
СССР
Запад
развал
