Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 19:54

Путин раскрыл, с чем грешил Советский Союз

Путин: Советский Союз грешил навязыванием своей политической системы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Советский Союз грешил навязыванием своей политической системы, заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. По его словам, это потом Соединенные Штаты перехватили эстафету.

В свое время Советский Союз навязывал свою политическую систему. Мы знаем об этом. Честно говоря, я думаю, вряд ли кто-нибудь будет спорить. Потом эту эстафету перехватили Соединенные Штаты. Весьма отличалась и Европа, — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Александр I был императором, а его избрал народ на определенный срок. Он также отметил, что монарх силой объединил Европу.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным. Путин также выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами.

Владимир Путин
Валдай
СССР
политика
