Путин раскрыл, с чем грешил Советский Союз

Советский Союз грешил навязыванием своей политической системы, заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. По его словам, это потом Соединенные Штаты перехватили эстафету.

В свое время Советский Союз навязывал свою политическую систему. Мы знаем об этом. Честно говоря, я думаю, вряд ли кто-нибудь будет спорить. Потом эту эстафету перехватили Соединенные Штаты. Весьма отличалась и Европа, — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Александр I был императором, а его избрал народ на определенный срок. Он также отметил, что монарх силой объединил Европу.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным. Путин также выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами.