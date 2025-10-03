Германия на грани развала: как Мерц ведет страну к катастрофе

Ровно 35 лет назад, 3 октября 1990 года, Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ). Сегодня эта дата признана в стране официальным праздником и отмечается как День немецкого единства. Однако в последние годы рейтинг местных властей сильно упал, и в Германии снова зреет раскол. Как проходил процесс объединения и угрожает ли ФРГ новый раздел — в материале NEWS.ru.
Как ГДР и ФРГ стали единой страной
К концу 1980-х Германия оказалась на пороге исторического перелома. Ее восточная часть — ГДР — переживала глубокий кризис: экономика слабела, а местные жители все активнее выражали недовольство политикой властей. Оно подпитывалось крупными политическими переменами в Восточной Европе — в течение 1989 года все страны социалистического лагеря, за исключением СССР, избавились от коммунистического режима. Демонстрации захватили и ГДР: люди начали выходить на улицы, требуя демократизации и открытия границ.
Массовые протесты, а также поток граждан, которые через Венгрию и Чехословакию выезжали в ФРГ, свидетельствовали о скором обрушении «железного занавеса». Кульминацией этого процесса стало падение в ноябре 1989 года Берлинской стены — комплекса сооружений, который разделял Берлин на две части.
Переговоры о возможности объединения Германии велись в течение 40 лет, однако активизировать их удалось канцлеру ФРГ Гельмуту Колю — именно он предложил схему поэтапного слияния двух государств. Восточные немцы поддержали идею — уже на первых свободных выборах в ГДР весной 1990 года большинство граждан проголосовало за партии, выступавшие за скорейшее воссоединение с ФРГ. Летом того же года был подписан договор об экономическом и валютном союзе: в ГДР ввели западногерманскую марку, что символически закрепило курс на единство.
Однако ключевой вопрос решался на международной арене. Германия после Второй мировой войны не только оставалась разделенной, но и находилась под контролем стран-победительниц — Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Лишь после переговоров в формате «2+4» было согласовано, что объединенная Германия станет суверенным государством в границах нынешних земель со столицей в Берлине.
С полуночи 3 октября 1990 года ГДР прекратила свое существование как государство, а Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. Событие стало поворотным моментом не только для самих немцев, но и для всей Европы, символизируя завершение эпохи холодной войны.
Единство «по цене бутерброда»
В СССР поначалу сдержанно реагировали на протестные настроения в ГДР. Москва опасалась усиления влияния НАТО и требовала гарантий, что объединенная Германия не станет угрозой. Но когда стало ясно, что сохранить действовавший режим не получится, советские власти переориентировались на диалог с ФРГ. Лидер СССР Михаил Горбачев тогда не предпринял решительных шагов для поддержки руководства Восточной Германии — это было воспринято как слабость. Акции протеста в ГДР вспыхнули с новой силой.
По итогам переговоров Горбачева с Колем был достигнут компромисс: ФРГ сохраняла членство в НАТО, но обязалась не размещать на территории бывшей ГДР силы бундесвера, интегрированные в Североатлантический альянс, а также иностранные войска и ядерное оружие. Хотя решение об объединении удалось принять без кровопролития и военных столкновений, для Москвы это стало болезненным шагом — СССР фактически уступил ключевую позицию в Восточной Европе.
Объединение Германии в рамках тех исторических событий было совершенно необязательно, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. По его словам, все державы, кроме Советского Союза, были против этого плана.
«В конце 1980-х Горбачев перестал обращать внимание на процессы внутри страны и полностью переключился на внешнюю политику. Он настоял на объединении Германии и уступил тем самым Колю, не потребовав за это ни копейки. Перед развалом СССР Горбачев обращался к нему с просьбой дать кредит, чтобы купировать все имеющиеся в своей стране проблемы. Причем Германия могла тогда без проблем помочь — к примеру, текстиль, который был так нужен советскому рынку, там просто сжигали и выбрасывали. И если бы ФРГ тогда помогла, то, вероятно, можно было бы избежать развала Союза. Но Коль отказал Горбачеву. Так и написал: „Михаил, ты хороший парень. Но ничем помочь не могу“. Поэтому решение об объединении Германии — преступление Горбачева, которое привело к развалу страны», — сказал Белов.
По его словам, советским властям следовало хотя бы поторговаться и выставить цену за возможность объединения. Белов считает, что сами немцы были готовы заплатить за это немалые деньги. Однако в итоге единство досталось им «по цене бутерброда», подчеркнул эксперт.
«Теперь все это аукнулось нам в современной России. Все проблемы, в том числе и украинский конфликт, исходят от этого решения. При этом счета за объединение Германии не оплачены», — сказал Белов.
Почему ФРГ на самом деле не едина
В преддверии 30-летней годовщины падения стены экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла: «Объединение самих немцев, которое не было вполне завершено 3 октября 1990 года, не завершено и сегодня. Объединение Германии — это не законченное состояние, а непрерывный процесс».
Сегодня в Германии снова четко прослеживается линия раскола — и в первую очередь его причины кроются в социально-экономических различиях. Восточные немцы по-прежнему зарабатывают меньше западных, живут в регионах с менее развитой инфраструктурой и ощущают себя «забытыми» федеральным центром. Исследование Института экономических и социальных наук Фонда Ханса Беклера показало, что разница в зарплатах сотрудников с одинаковым образованием, стажем работы и в одной и той же сфере деятельности в восточных и западных землях достигает 16,9% в пользу последних.
Разногласия сохраняются и по важнейшим политическим вопросам. Большая часть населения Восточной Германии выступает против конфронтации с Россией, чтобы поддерживать экономический рост на хорошем уровне, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.
«В западной части Германии большинство людей готовы на конфликт с Россией. На востоке же большинство населения недовольно системными и традиционными партиями, которые управляли Германией во время Второй мировой войны. Но так как в западной части живет подавляющее большинство, политический тон задают именно эти земли Германии», — отметил Рар.
Может ли Германия опять расколоться
Разговоры о расколе в Германии не беспочвенны — все больше людей в ФРГ недовольны действующей властью. Последний опрос Forsa, проведенный с 23 по 29 сентября 2025 года, показал, что политикой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены лишь 26% жителей ФРГ. При этом еще в июне его рейтинг доверия составлял 43%. Сам канцлер в интервью подтверждал, что страна «переживает один из самых сложных периодов» в современной истории. По мнению Мерца, мирное время в Германии закончилось, и ей необходимы реформы.
На этом фоне популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) лишь набирает обороты. В феврале 2025 года она одержала крупную победу на всеобщих выборах, получив 152 места в бундестаге, — это вторая по величине фракция немецкого парламента. За АдГ проголосовали более 10,32 млн (20,8%) немецких избирателей. При этом наиболее активную поддержку она получила в землях, ранее входивших в состав ГДР.
22 апреля 2025 года партия приобрела статус самой популярной в стране с рейтингом 26% одобрения. Формирующая правительство и выставляющая кандидата в канцлеры ХДС/ХСС оказалась на втором месте. Через месяц АдГ признали «ультраправой экстремистской организацией», которая «угрожает демократии» и «доказанно является враждебной по отношению к основам конституционного строя Германии».
Германист Ксения Мельникова в беседе с NEWS.ru объяснила популярность АдГ тем, что партии удалось занять свою нишу. Она позиционирует себя как объединение, представляющее интересы так называемых забытых немцев.
«Ультраправые активно эксплуатируют риторику о том, что ФРГ в рамках НАТО и ЕС якобы потеряла суверенитет, а это находит отклик у тех, кто разочарован в проекте „вечной Европы“. Помимо этого, партия позиционирует себя как реальная оппозиция, бросающая вызов устоявшемуся политическому истеблишменту, далекому от проблем народа», — сказала Мельникова.
По словам эксперта, многие аналитики сегодня уверены: весной этого года было сформировано последнее правительство без «Альтернативы для Германии». Уже следующая избирательная кампания покажет, что с АдГ придется считаться — обойти самую популярную партию ФРГ у ее противников больше не выйдет.
Читайте также:
«Поезд ушел»: как объединилась Германия
Президент мира: кем был последний руководитель СССР
За мир с Россией, против мусульман: почему АдГ объявили экстремистами