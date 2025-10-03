Германия на грани развала: как Мерц ведет страну к катастрофе

Ровно 35 лет назад, 3 октября 1990 года, Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ). Сегодня эта дата признана в стране официальным праздником и отмечается как День немецкого единства. Однако в последние годы рейтинг местных властей сильно упал, и в Германии снова зреет раскол. Как проходил процесс объединения и угрожает ли ФРГ новый раздел — в материале NEWS.ru.

Как ГДР и ФРГ стали единой страной

К концу 1980-х Германия оказалась на пороге исторического перелома. Ее восточная часть — ГДР — переживала глубокий кризис: экономика слабела, а местные жители все активнее выражали недовольство политикой властей. Оно подпитывалось крупными политическими переменами в Восточной Европе — в течение 1989 года все страны социалистического лагеря, за исключением СССР, избавились от коммунистического режима. Демонстрации захватили и ГДР: люди начали выходить на улицы, требуя демократизации и открытия границ.

Массовые протесты, а также поток граждан, которые через Венгрию и Чехословакию выезжали в ФРГ, свидетельствовали о скором обрушении «железного занавеса». Кульминацией этого процесса стало падение в ноябре 1989 года Берлинской стены — комплекса сооружений, который разделял Берлин на две части.

Переговоры о возможности объединения Германии велись в течение 40 лет, однако активизировать их удалось канцлеру ФРГ Гельмуту Колю — именно он предложил схему поэтапного слияния двух государств. Восточные немцы поддержали идею — уже на первых свободных выборах в ГДР весной 1990 года большинство граждан проголосовало за партии, выступавшие за скорейшее воссоединение с ФРГ. Летом того же года был подписан договор об экономическом и валютном союзе: в ГДР ввели западногерманскую марку, что символически закрепило курс на единство.

Гельмут Коль, президент США Рональд Рейган и обер-бургомистр Берлина Эберхард Дипген посещают Берлинскую стену в Западном Берлине, Германия, 12 июня 1987 года Фото: Roland Holschneider/dpa/Global Look Press

Однако ключевой вопрос решался на международной арене. Германия после Второй мировой войны не только оставалась разделенной, но и находилась под контролем стран-победительниц — Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Лишь после переговоров в формате «2+4» было согласовано, что объединенная Германия станет суверенным государством в границах нынешних земель со столицей в Берлине.

С полуночи 3 октября 1990 года ГДР прекратила свое существование как государство, а Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. Событие стало поворотным моментом не только для самих немцев, но и для всей Европы, символизируя завершение эпохи холодной войны.

Единство «по цене бутерброда»

В СССР поначалу сдержанно реагировали на протестные настроения в ГДР. Москва опасалась усиления влияния НАТО и требовала гарантий, что объединенная Германия не станет угрозой. Но когда стало ясно, что сохранить действовавший режим не получится, советские власти переориентировались на диалог с ФРГ. Лидер СССР Михаил Горбачев тогда не предпринял решительных шагов для поддержки руководства Восточной Германии — это было воспринято как слабость. Акции протеста в ГДР вспыхнули с новой силой.

По итогам переговоров Горбачева с Колем был достигнут компромисс: ФРГ сохраняла членство в НАТО, но обязалась не размещать на территории бывшей ГДР силы бундесвера, интегрированные в Североатлантический альянс, а также иностранные войска и ядерное оружие. Хотя решение об объединении удалось принять без кровопролития и военных столкновений, для Москвы это стало болезненным шагом — СССР фактически уступил ключевую позицию в Восточной Европе.

Объединение Германии в рамках тех исторических событий было совершенно необязательно, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. По его словам, все державы, кроме Советского Союза, были против этого плана.

Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

«В конце 1980-х Горбачев перестал обращать внимание на процессы внутри страны и полностью переключился на внешнюю политику. Он настоял на объединении Германии и уступил тем самым Колю, не потребовав за это ни копейки. Перед развалом СССР Горбачев обращался к нему с просьбой дать кредит, чтобы купировать все имеющиеся в своей стране проблемы. Причем Германия могла тогда без проблем помочь — к примеру, текстиль, который был так нужен советскому рынку, там просто сжигали и выбрасывали. И если бы ФРГ тогда помогла, то, вероятно, можно было бы избежать развала Союза. Но Коль отказал Горбачеву. Так и написал: „Михаил, ты хороший парень. Но ничем помочь не могу“. Поэтому решение об объединении Германии — преступление Горбачева, которое привело к развалу страны», — сказал Белов.

По его словам, советским властям следовало хотя бы поторговаться и выставить цену за возможность объединения. Белов считает, что сами немцы были готовы заплатить за это немалые деньги. Однако в итоге единство досталось им «по цене бутерброда», подчеркнул эксперт.

«Теперь все это аукнулось нам в современной России. Все проблемы, в том числе и украинский конфликт, исходят от этого решения. При этом счета за объединение Германии не оплачены», — сказал Белов.

Почему ФРГ на самом деле не едина

В преддверии 30-летней годовщины падения стены экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла: «Объединение самих немцев, которое не было вполне завершено 3 октября 1990 года, не завершено и сегодня. Объединение Германии — это не законченное состояние, а непрерывный процесс».

Сегодня в Германии снова четко прослеживается линия раскола — и в первую очередь его причины кроются в социально-экономических различиях. Восточные немцы по-прежнему зарабатывают меньше западных, живут в регионах с менее развитой инфраструктурой и ощущают себя «забытыми» федеральным центром. Исследование Института экономических и социальных наук Фонда Ханса Беклера показало, что разница в зарплатах сотрудников с одинаковым образованием, стажем работы и в одной и той же сфере деятельности в восточных и западных землях достигает 16,9% в пользу последних.

Ангела Меркель Фото: snapshot-photography/F.Boillot/Global Look Press

Разногласия сохраняются и по важнейшим политическим вопросам. Большая часть населения Восточной Германии выступает против конфронтации с Россией, чтобы поддерживать экономический рост на хорошем уровне, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.

«В западной части Германии большинство людей готовы на конфликт с Россией. На востоке же большинство населения недовольно системными и традиционными партиями, которые управляли Германией во время Второй мировой войны. Но так как в западной части живет подавляющее большинство, политический тон задают именно эти земли Германии», — отметил Рар.

Может ли Германия опять расколоться

Разговоры о расколе в Германии не беспочвенны — все больше людей в ФРГ недовольны действующей властью. Последний опрос Forsa, проведенный с 23 по 29 сентября 2025 года, показал, что политикой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены лишь 26% жителей ФРГ. При этом еще в июне его рейтинг доверия составлял 43%. Сам канцлер в интервью подтверждал, что страна «переживает один из самых сложных периодов» в современной истории. По мнению Мерца, мирное время в Германии закончилось, и ей необходимы реформы.

На этом фоне популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) лишь набирает обороты. В феврале 2025 года она одержала крупную победу на всеобщих выборах, получив 152 места в бундестаге, — это вторая по величине фракция немецкого парламента. За АдГ проголосовали более 10,32 млн (20,8%) немецких избирателей. При этом наиболее активную поддержку она получила в землях, ранее входивших в состав ГДР.

22 апреля 2025 года партия приобрела статус самой популярной в стране с рейтингом 26% одобрения. Формирующая правительство и выставляющая кандидата в канцлеры ХДС/ХСС оказалась на втором месте. Через месяц АдГ признали «ультраправой экстремистской организацией», которая «угрожает демократии» и «доказанно является враждебной по отношению к основам конституционного строя Германии».

Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Германист Ксения Мельникова в беседе с NEWS.ru объяснила популярность АдГ тем, что партии удалось занять свою нишу. Она позиционирует себя как объединение, представляющее интересы так называемых забытых немцев.

«Ультраправые активно эксплуатируют риторику о том, что ФРГ в рамках НАТО и ЕС якобы потеряла суверенитет, а это находит отклик у тех, кто разочарован в проекте „вечной Европы“. Помимо этого, партия позиционирует себя как реальная оппозиция, бросающая вызов устоявшемуся политическому истеблишменту, далекому от проблем народа», — сказала Мельникова.

По словам эксперта, многие аналитики сегодня уверены: весной этого года было сформировано последнее правительство без «Альтернативы для Германии». Уже следующая избирательная кампания покажет, что с АдГ придется считаться — обойти самую популярную партию ФРГ у ее противников больше не выйдет.

