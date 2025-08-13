Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ

Умерший полковник КГБ СССР Владимир Зайцев при жизни провел филигранные операции по поимке агентов, работающих на Центральное разведывательное управление, передает URA.RU. За это его прозвали грозой шпионов.

Он участвовал в задержании сотрудницы ЦРУ Марты Петерсон на Краснолужском мосту в Москве. Также Зайцев присутствовал при аресте ведущего инженера-конструктора оборонного НИИ радиостроения Адольфа Толкачева, пояснили в издании. Шпион передавал секретные сведения посольству США.

Также полковник КГБ помог поймать двойного агента, генерала ГРУ Дмитрия Полякова. Тот передавал секретные сведения об СССР на протяжении 20 лет. Кроме того, Зайцев принял непосредственное участие в задержании ряда шпионов: полковника ГРУ Геннадия Сметанина, майора контрразведки Сергея Моторина, майора Геннадия Вареника, полковника Валерия Мартынова и подполковника Бориса Южина. В результате их приговорили к смертной казни, подчеркивают журналисты.

Ранее генерал-майор ФСБ Александр Михайлов назвал горькой потерей смерть Зайцева. Полковник успел застать множество исторических событий, добавил он.