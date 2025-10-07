Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:08

Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты

Главу Ленинского района Новосибирска Гриба застрелил бизнесмен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемым в убийстве по неосторожности главы Ленинского района Александра Гриба оказался 47-летний бизнесмен из Ордынского района, передает НГС. По информации источника, мужчины не были знакомы.

В материале говорится, что мужчина занимается пассажирскими и грузовыми перевозками с начала 2000-х годов, а с 2023 года руководит строительной компанией. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Трагический инцидент произошел 1 октября во время охоты на косуль вблизи села Шагалка. По словам источника, выстрел был произведен с расстояния около 400 метров — пуля попала Грибу в подмышку. Первоначально присутствующие предположили инфаркт, и только позже было обнаружено огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось, что гибель главы администрации Ленинского района Новосибирска на охоте привела к возбуждению уголовного дела об убийстве по неосторожности. По версии следствия, мужчины с соответствующей лицензией охотились на диких животных. При преследовании косуль один из них выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других людей.

убийства
Новосибирская область
районы
охотники
