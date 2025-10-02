Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 08:57

Гибель главы района Новосибирска на охоте попала под прицел СК

СК возбудил уголовное дело после гибели главы района Новосибирска на охоте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гибель главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба на охоте привела к возбуждению уголовного дела об убийстве по неосторожности, передает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону. По версии следствия, мужчины с соответствующей лицензией охотились на диких животных вблизи села Шагалка. При преследовании косуль один из них выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других людей. Гриб получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности на охоте, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава администрации Ленинского района погиб на охоте. По предварительным данным, чиновник получил пулевое ранение в лесу Доволенского района.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования по этому поводу. По его словам, новость о гибели Гриба потрясла коллег в администрации района и мэрии города. Кудрявцев отметил, что погибший успешно управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей и многое сделал для его развития, проявляя мудрость и готовность к ответственности.

Следственный комитет
уголовные дела
охота
Новосибирск
