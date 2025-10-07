«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня

В Москве семью с ребенком выселяют из квартиры из-за предыдущего владельца-мошенника, в Ленобласти женщина хотела убить супруга за 20 тыс. рублей, в Перми членов «Русской общины» обвинили в атаке на местного жителя — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Семью москвичей выселяют из квартиры

Семью из Москвы выселили из квартиры спустя шесть лет после покупки, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Супруги приобрели «трешку» в Южном Бутово за 10 млн рублей. До января 2025-го семья оплачивала ипотеку, после чего москвичи подали документы в Росреестр, однако вместо выписки получили иск от департамента городского имущества. Власти потребовали выселить жильцов из квартиры и аннулировать договор купли-продажи.

В суде стало известно, что предыдущий собственник купил ее у мужчины, который подделал документы, чтобы приобрести жилье у города. Несмотря на правонарушение, уголовное дело против мошенника возбуждено не было.

По словам отца семейства, решение было аргументировано тем, что он «должен был догадаться» о подделке документов владельцем-аферистом.

«Теперь суд не верит, что мы не мошенники. Нам говорят, что мы с ними (прошлыми владельцами. — NEWS.ru) в сговоре и в квартире вообще не живем. Мы предоставили справки, что наша дочка ходила в сад в этом районе и сейчас учится здесь в школе. Предоставили чеки из фитнес-клуба неподалеку, чеки о доставке еды. Но мы все равно не можем доказать свою благонадежность», — рассказал мужчина.

Жена купила убийство мужа за 20 тыс. рублей

56-летняя жительница Тосно в Ленобласти на фоне длительных ссор решила отомстить мужу и наняла киллера за 20 тыс. рублей. Нашла исполнителя, но тот обратился к полицейским.

В назначенный день «киллер» встретился с заказчицей и передал ей фото «убитого» супруга. Следователи помогли снять достаточно убедительный кадр. На фото с эксперимента даже видны следы борьбы — будто бы «убитый» повалил телевизор, пока сопротивлялся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«6 октября на улице Энергетиков в городе Тосно произошла встреча подозреваемой и лица, участвующего в оперативном эксперименте в виде „исполнителя“ убийства, в ходе которой была предъявлена фотография тела якобы убитого им супруга в доказательство совершения его убийства, после чего последняя была задержана с поличным», — рассказали в Следственном комитете.

Женщина работала охранницей в местном ЧОП. Кроме личной неприязни у женщины был и корыстный мотив — от мужа она хотела унаследовать квартиру.

«Русскую общину» обвинили в налете

Представители «Русской общины» в Перми напали на местного жителя с ножом и пистолетом, передает Telegram-канал «Антифа ру». По сообщению авторов канала, конфликт произошел из-за того, что пострадавший критиковал движение в соцсетях.

Активисты «Русской общины» подкараулили пермяка около его дома, отмечают авторы. По информации источников, добровольцы применили газовый баллончик, угрожали местному жителю ножом и пистолетом, а также разбили ему голову.

Авторы канала утверждают, что по пути в травмпункт из полиции активисты вновь напали на пермяка и попытались силой затолкать его в машину. Сотрудники Росгвардии доставили членов «Русской общины» в отделение полиции.

