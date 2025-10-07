Члены «Русской общины» в Перми напали на местного жителя Члены «Русской общины» напали на пермяка с ножом и пистолетом из-за критики

Представители «Русской общины» в Перми напали на местного жителя с ножом и пистолетом, передает Telegram-канал «Антифа ру». По данным авторов, конфликт произошел из-за того, что пострадавший критиковал движение в соцсетях.

Активисты «Русской общины» подкараулили пермяка около его дома, отмечают авторы. По информации источников, добровольцы применили газовый баллончик, угрожали местному жителю ножом и пистолетом, а также разбили ему голову.

Авторы канала утверждают, что по пути в травмпункт из полиции активисты вновь напали на пермяка и попытались силой затолкать его в машину. Сотрудники Росгвардии доставили членов «Русской общины» в отделение.

Ранее десятки связанных с движением мужчин и молодых людей в масках и с нашивками прошли по улицам Москвы в районе Бутово. Была ли у акции конкретная цель, не уточняется. По данным источников, участники рейда остановили распитие алкоголя под громкую музыку, пообщались с жителями и молодежью, а также нашли места, где ночью продавали спиртное несовершеннолетним.