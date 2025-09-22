«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 10:08

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«Русская община» опубликовала видео с рейда в Москве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десятки мужчин и молодых людей в масках и с нашивками прошли по улицам Москвы, сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной». На опубликованных кадрах показан рейд сторонников движения в районе Бутово.

На видео колонна людей движется по тротуарам, на заднем плане фиксируются проблесковые маячки полицейских автомобилей. Была ли у акции конкретная цель, не уточняется. По данным канала, участники рейда остановили распитие алкоголя под громкую музыку, пообщались с жителями и молодежью, а также нашли места, где ночью продавали спиртное несовершеннолетним.

Ранее в Сети появился похожий ролик, но с рейдом по Подмосковью: десятки мужчин в масках прошли по ЖК в Люберцах и провели беседы с мигрантами и представителями молодежного объединения, предположительно, состоящего из приезжих. По данным организаторов акции, в районе обижают подростков. Они не исключили, что к этому причастны выходцы из других стран.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предупредил, что среди участников «Русской общины» есть немало достойных людей, однако среди них есть и провокаторы. По его словам, организация в целом помогает России, но некоторые используют ее в своих целях, нарушая законы.

Москва
рейды
Бутово
полиция
