Алаудинов раскрыл главную проблему в рядах «Русской общины»

Среди членов «Русской общины» есть немало достойных людей, однако многие участники движения являются провокаторами, заявил в своем Telegram-канале глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, пока организация работает на благо России, часть сторонников лишь использует ее ради собственных интересов.

Есть люди, которые под прикрытием этой общины занимаются нарушением всех законов, — подчеркнул генерал-лейтенант.

О каких именно людях идет речь, Алаудинов уточнять не стал. Однако он предположил, что после окончания спецоперации на Украине вопрос с провокаторами в российском обществе будет решен.

Ранее сообщалось, что активисты «Русской общины» нашли пропавшую в Волгограде 13-летнюю школьницу. Девочка исчезла после торжественной линейки 1 сентября. В результате тщательных поисков подростка обнаружили с травмами и сильным обезвоживанием в заброшенном здании котельной.

До этого стало известно, что мигранты из Подмосковья сильно избили участника футбольного клуба «Русская община». Сначала юноша и его оппонент разбирались друг с другом один на один, но затем на помощь иностранцу подоспели товарищи. У пострадавшего диагностированы разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.