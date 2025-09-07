«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось

Активисты «Русской общины» нашли пропавшую в Волгограде 13-летнюю школьницу. Что с ней случилось, почему не могли найти, как помогла «Русская община»?

Что известно о пропаже девочки в Волгограде, когда это случилось

1 сентября в Волгограде после школьной линейки пропала 13-летняя девочка. Родители обратились в полицию уже на следующий день, тогда же к поискам привлекли волонтеров «ЛизаАлерт». Позже присоединились другие добровольцы, в том числе активисты местного отделения «Русской общины».

«Дочь примерно в 12:00 пришла домой из школы вместе с подружкой. Переоделась, и они пошли к подружке. Мы в одном квартале живем. Подружка пошла переодеваться, дочь осталась на улице ее ждать. Когда подружка вышла, Кристины уже не было», — рассказал местным СМИ отец девочки.

Ранее школьница никогда не убегала из дома, надолго не пропадала да и вообще была очень прилежной, никакого странного поведения за ней не водилось. Последний раз Кристину видели на улице Штеменко. С собой у нее был мобильный телефон, однако на звонки никто не отвечал. Это заставило родителей предполагать худшее.

«1 сентября гудки шли, а ответа не было. На следующий день до 20:00 гудки также шли, но никто не отвечал. Потом телефон стал то включаться, то выключаться. Как будто уже кто-то другой стал пользоваться телефоном. Обзвонили всех, подняли на уши», — рассказал отец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как нашли пропавшую Кристину, помощь «Русской общины»

В ночь на 3 сентября к поискам присоединились активисты «Русской общины» в Волгограде. Как оказалось, девочка упала в подвал заброшенной котельной на улице Северный городок Краснооктябрьского района.

Telegram-канал «Русская община Волгоград» пишет, что девочку удалось найти после двух часов поисков. Оказывается, поисковые группы пропустили опасный и труднодоступный подвал котельной.

«Огромная благодарность одному из командиров дружины „Русской общины Волгограда“, который проявил смекалку и проверил очень труднодоступное подвальное помещение в заброшенном полуразрушенном здании, находящееся намного ниже уровня земли, куда трудно спуститься своими силами. Он спрыгнул туда с фонарем и нашел девочку! Заброшка уже была обследована днём раннее, но никто не спустился в эту дыру», — объяснили в «Русской общине».

Кристину обнаружили с травмами и сильным обезвоживанием. Скорая оказала первую помощь и отвезла ее в больницу. Местные СМИ сообщили, что ей провели операцию.

Местные СМИ пишут, что жители Волгограда требуют снести руины котельной на улице Северный городок. Здание больше десятка лет стоит заброшенным, его облюбовали бродячие собаки, антисоциальные элементы и подростки, ищущие развлечений. Как там оказалась 13-летняя девочка, пока неизвестно.

«Это не первый ребенок, который пострадал там. Какое-то время назад там мальчик провалился, тоже ходили, доставали», — отмечают местные.

Прокуратура Волгограда проверяет, кто владелец заброшенной территории и котельной, почему опасная зона не огорожена.

