Арестовали лидера «Русской общины» Денисова: кто он, в чем обвиняют, версии

Арестовали лидера «Русской общины» Денисова: кто он, в чем обвиняют, версии

Одного из руководителей «Русской общины» (РО) задержали в Калужской области. Что известно, в чем его обвиняют, как реагируют в Сети?

Что известно о задержании лидера «Русской общины»

Местные СМИ сообщили, что утром 20 августа в Обнинске (Калужская область) был задержан местный лидер «Русской общины» Руслан Денисов. В Telegram появились фотографии, на которых люди в форме выводят Денисова в наручниках с адреса проживания. По данным местных СМИ, он находится в Калужской области в местном ИВС. Ему предъявлено обвинение. Официального подтверждения этой информации не было.

Местный журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале сообщил, что лидера «Русской общины» подозревают в вымогательстве ориентировочно более 1,5 млн рублей на территории одного из районов области (предположительно, в Козельске — заявление было написано жителем этого города).

Серкин пишет, что Денисову по ст. 163 УК РФ «Вымогательство» может грозить срок от семи до 15 лет со штрафом до 1 млн рублей. Предварительно, вместе с ним по делу проходит некая Кристина, которая тоже была в местной «Русской общине».

Подробности дела неизвестны. Telegram-канал «ПОТОК» утверждает, что Денисов якобы «брал деньги у мигрантов в обмен на „крышу“».

«Лидера местной организации подозревают в вымогательстве на крупную сумму: якобы он требовал у мигрантов взятки, обещая, что те не окажутся под прицелом „Русской общины“. По словам местных, единомышленники во главе с Денисовым возомнили себя реальными полицейскими: мужчины надевали бронежилеты и патрулировали город, угрожая нелегалам, что не просто сдадут, а сами повяжут их, если те не заплатят», — утверждает «ПОТОК».

Фото: Global Look Press

Telegram-канал «Русская община ZOV» не комментировал задержание Денисова.

«В самой „Русской общине“ Обнинска все сейчас находятся в шоковом состоянии. Но мы уверены, что правоохранительные органы во всем разберутся. Перед законом все должны быть равны», — написал Евгений Серкин.

Реакции в Сети, кто выступил за и против «Русской общины»

Новость, которая касается деятельности «Русской общины», вызвала резкую реакцию в соцсетях. Часть пользователей в соцсетях без сомнений приняла сторону Руслана Денисова.

«Думаю, это подстава, и, думаю, сядет, если заявление есть. Мы — русские, с нами Бог!» — написал Роман Базыко в комментариях Telegram.

«Странное совпадение: как „Русская община“ стала лишать прибыли тех или иных людей — так они стали неудобны, и их стали выжимать. Не удивлен вообще. В такой стране и живем», — написал в Telegram пользователь BAD BOY.

Сообщение о задержании Денисова в своем Telegram-канале перепостил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Некоторые из его подписчиков выступили против Денисова.

«Крышевал или долги выбивал, ничего нового», — пишет Татьяна.

«Выступают против криминальных диаспор, чтоб самим ими стать», — смеется пользователь с прочерком вместо имени.

«Ну вот вам и доказательства налицо, чем занимаются лидеры „Русской общины“ на самом деле. Напомню, что в Челябинске не так давно был задержан нацист, который на камеру „зиговал“ (демонстрировал нацистский салют. — NEWS.ru) и тоже был в „Русской общине“ Челябинска — тогда они его задним числом исключили из общины. Что, интересно, они сейчас будут делать?!» — заявил пользователь Сева.

В одном из Telegram-каналов Обнинска уверяют, что на самом деле с Русланом Денисовым ничего не произошло.

«Это провокация. Он в отпуске. И в пятницу возвращается! Так что все нормально с ним. Я уже задолбался это в каждый чат отправлять. Все нормально с ним! А если даже бы и такое произошло (про возможную подставу) то назначили бы другого руководителя. „Русская община“ — это русские люди по духу!» — объявил Андрей Р.

Читайте также:

«Русскую общину» признали экстремистской? Правда ли это, что случилось

Уничтожили крупнейшую нефтебазу юга Украины: что будет со снабжением ВСУ?

Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн