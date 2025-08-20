Уничтожили крупнейшую нефтебазу юга Украины: что будет со снабжением ВСУ?

Ночью 20 августа ВС РФ уничтожили один из крупнейших нефтяных портов на Украине. Сколько БПЛА наносили удар по Измаилу и много ли сожгли горючего, предназначенного для ВСУ?

Сколько БПЛА атаковали Измаил 20 августа

В течение ночи на 20 августа армия России нанесла серию ударов по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле, сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан». Главной целью стала нефтебаза Triton топливно-логистического комплекса Oil Transshipment Complex Izmail, расположенная на берегу Дуная.

Telegram-канал «НгП РаZVедка» пишет, что в налете участвовали около 40 БПЛА типа «Гарпия-1А» и «Герань-2». В ходе удара получил серьезные повреждения находившийся у причальной стены танкер Excellion под флагом Панамы.

Подтверждено до 20 прямых поражений по объектам комплекса — резервуарам с топливом, перекачивающему оборудованию и инженерной инфраструктуре. Спутниковая служба слежения за пожарами FIRMS фиксирует повышение температуры в районе нефтяного порта Измаила, а также соседнего измаильского филиала «Киево-Днепровского МППЖТ» (компании, которая осуществляет обслуживание, погрузку и разгрузку железнодорожного транспорта).

Зарево от пожара под Измаилом наблюдали из Румынии, с другого берега Дуная. Минобороны Румынии объявило, что два истребителя ВВС Германии были переброшены к румыно-украинской границе во время атаки российских БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько топлива было уничтожено на нефтебазе в Измаиле

«Донбасский партизан» указывает, что нефтебаза Triton была ключевым оператором топливной логистики в дельте Дуная. По данным судового мониторинга, танкер Excellion прибыл 19 августа из румынского порта Сулина полностью загруженный нефтепродуктами для переработки в топливо для нужд ВСУ. Предположительно, танкер был загружен турецкой или азербайджанской нефтью.

Через Oil Transshipment Complex Izmail еженедельно проходило до 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, в том числе авиационный керосин, дизтопливо, смазочные и гидравлические жидкости. Значительная часть поставок шла в направлении Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей, где сосредоточены склады оперативного уровня, предназначенные для снабжения моторизованных бригад ВСУ.

На нефтебазе Triton на момент удара было шесть стальных резервуаров вертикального типа суммарным объемом 20–30 тыс. кубометров, предназначенных для хранения дизельного топлива и авиационного керосина.

Telegram-канал «Сварщики» утверждает, что уже подтверждено уничтожение более 10 тыс. кубометров дизеля, предназначенного для ВСУ. В соцсетях отмечают, что украинская армия столкнется с серьезным дефицитом горючего.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары в Одесской области 20 августа

«Донбасский партизан» отмечает, что дополнительный удар пришелся по газораспределительной станции «Вилле Форте Украина». Там загорелся контейнер с оборудованием, выгорела газовая труба 200 мм.

Telegram-канал Win/Win указывает другие цели ВС РФ в Одесской области.

«Под Одессой ночью поражен логистический узел по поставке вооружения, боеприпасов и ГСМ, вместе с ним производственный цех по сборке БПЛА в районе летного поля Гидропорт. Также уничтожен танкер в водах под Измаилом, предположительно, связанный с Азербайджаном. Попутно в операции зачищены позиционные районы комплекса Patriot», — сообщил канал.

Сервис FIRMS фиксирует крупные пожары в нескольких районах Одесской области: рядом с Измаилом огромный пожар фиксируется на острове Большой Даллер в русле Дуная; еще один масштабный пожар фиксируется на острове Гнеушев в дельте.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» назвал серию ударов за последние дни ответом на атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». В соцсетях украинцы ругают командира ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр.

«За один дрон, который долетел до нефтепровода „Дружба“ и повредил на сутки инфраструктуру, к нам прилетели сотни, из них больше половины достигли целей и почти полностью снесли инфраструктурные объекты, которые оцениваются в десятки миллионов долларов, а их важность бесценна», — считает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

