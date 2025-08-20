В Обнинске задержали одного из лидеров «Русской общины» SHOT: лидера «Русской общины» Денисова задержали по делу о вымогательстве

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Обнинске задержали лидера «Русской общины» Руслана Денисова. В публикации говорится, что его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Речь может идти о сумме свыше миллиона рублей.

По данным канала, в настоящее время Денисов находится в изоляторе временного содержания Калужской области. Ему уже предъявили обвинение. По предварительной информации, задержание произошло в ранние утренние часы.

До этого Хостинский районный суд Сочи приговорил блогера Анатолия Ботвинова к двум с половиной годам колонии общего режима за попытку вымогательства миллиона рублей у строительной компании. По версии следствия, мужчина угрожал распространить в соцсетях недостоверные сведения об организации. Его задержали сотрудники ФСБ во время оперативного эксперимента при получении суммы. В суде Ботвинов признал вину и извинился перед пострадавшей стороной.

Ранее по делу о вымогательстве был задержан главный редактор рязанского интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров. По версии следствия, мужчина вымогал у адвоката 300 тысяч рублей. В противном случае журналист угрожал распространением сведений, порочащих честь юриста.