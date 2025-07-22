Главред рязанского СМИ оказался в наручниках из-за шантажа Главред рязанской «Своей колокольни» Комаров задержан по делу о вымогательстве

Главный редактор рязанского интернет-издания «Своя колокольня» Михаила Комаров задержан по делу о вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, мужчина вымогал у адвоката 300 тысяч рублей.

В противном случае журналист угрожал распространением сведений, порочащих честь юриста. В отношении Комарова возбуждено уголовное дело, его доставили в суд для избрания меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании пятерых сотрудников редакции Telegram-канала Baza. Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что в их числе был главред Глеб Трифонов. Правозащитник отметил, что никто не может получить информацию о местонахождении задержанных.

Позже стало известно, что задержаны полицейские в трех регионах РФ за передачу данных Telegram-канала Baza. Представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что они отправляли служебную информацию об источнике новостей третьим лицам при исполнении служебных обязанностей. Речь идет о сотрудниках в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях.