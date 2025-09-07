ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы

Беспилотники ВСУ вновь нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» и НПЗ в России. Сколько БПЛА запустили в ночь на 7 сентября, где были удары, сколько жертв и пострадавших?

Сколько БПЛА запустили по России в ночь на 7 сентября

Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на 7 сентября средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа.

«21 [БПЛА перехвачен и уничтожен] над территорией Краснодарского края, 13 — над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Астраханской области, шесть — над территорией Волгоградской области, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Рязанской областями и территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны РФ.

Что известно о новой атаке на трубопровод «Дружба»

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, заявил, что украинские беспилотники нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба». БПЛА ударили по производственно-диспетчерской станции в районе села Найтоповичи в Брянской области.

После прекращения негласного моратория на удары по энергетике ВСУ в августе 2025 года нанесли серию ударов по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу. Венгрия и Словакия, которые сильно зависят от поставок по «Дружбе», заявили протест Украине и властям Евросоюза. В Киеве отреагировали язвительно, потребовав, чтобы Будапешт и Братислава не указывали им, куда наносить удары, а они не будут указывать им, где закупать нефть. При этом по оценкам в Сети, из Венгрии и Словакии на Украину поступает до 65% всей доступной электроэнергии.

Новый удар по нефтепроводу «Дружба» последовал сразу после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьером Словакии Робертом Фицо. По информации СМИ, Зеленский предупредил, что ВСУ не прекратят удары по инфраструктуре «Дружбы», пока Словакия и Венгрия не откажутся от российской нефти.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Атака ВСУ на ЗАЭС, что известно

Вечером 6 сентября ВСУ ударили дронами по Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. Атака пришлась на учебно-тренировочный центр корпуса Г.

«Этот центр уникален — в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — разъяснили в ЗАЭС.

Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об атаке украинских дронов на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Персонал станции при атаке не пострадал.

Что известно об атаке на НПЗ на Кубани 7 сентября

Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что ночью были слышны взрывы в небе над Ростовской областью и Краснодарским краем. Взрывы прогремели над Таганрогом, Ейском, Анапой, Краснодаром и Северским районом Кубани.

В Telegram-каналах распространились кадры пожара на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Оперштаб Кубани подтвердил, что пожар на Ильском НПЗ начался после падения обломков сбитого БПЛА.

«Загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — заявили в Telegram-канале оперштаба.

Где еще были удары ВСУ по России 7 сентября

Власти Волгоградской и Астраханской областей не комментировали атаку БПЛА. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объект был сбит без последствий. То же самое заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА ранен житель Воронежской области.

«В результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников ВСУ в регионе за сутки погибли три мирных жителя (в Казинке, Масычево и Новой Таволжанке), еще пять мирных жителей получили ранения.

Утром 7 сентября Telegram-каналы сообщили о высокой активности БПЛА в Горловке (ДНР). В Сети появилось фото дыма, который поднимается над городом, однако подробности неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

