Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа

ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по регионам России. Сколько БПЛА было перехвачено и уничтожено в ночь на 13 августа, где были прилеты, что известно о жертвах и разрушениях?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 13 августа

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли новую массированную атаку беспилотниками в ночь на 13 августа. Уничтожено и перехвачено 46 украинских БПЛА самолетного типа.

«15 [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Брянской области, 11 — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, по два БПЛА — над территорией Белгородской и Воронежской областей, а также Республики Крым и акваторией Азовского моря», — объявила пресс-служба военного ведомства.

Утром МО РФ сообщило о перехвате еще трех украинских БПЛА над территорией Белгородской области с 07:00 до 07:20.

Что известно об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба» 13 августа

Около 10 часов вечера 12 августа мониторинговый Telegram-канал Lpr1 сообщил, что к району города Унечи с юга подлетает «огромное количество БПЛА» в направлении стыка границ Калужской и Смоленской областей.

«12 вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Последствия уточняются. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — объявил вскоре губернатор Александр Богомаз.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местные СМИ сообщили о крупных пожарах в Стародубском и Унечском районах Брянской области. В Telegram распространились видео с заревом пожара

Два крупных пожара произошли в Брянской области накануне вечером, 12 августа. О возгораниях на объектах сообщили мониторинговые Telegram-каналы. Предположительно, речь идет о Стародубском и Унечском районах.

«Прилет по Высокому (Брянская область). Инфраструктура», — сообщил брянский Telegram-канал «Новозыбков Fox», сославшись на данные читателей.

В районе поселка Высокое находится линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча», один из крупнейших узлов магистральной сети нефтепровода «Дружба», соединяющего Россию и Европу. Этот район Брянской области уже попадал под атаку дронов ВСУ неделю назад, 6 августа.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Региональные власти также не комментировали сообщения о пожаре в районе ЛПДС «Унеча».

Где еще были атаки БПЛА в ночь на 13 августа, что известно

Обломки сбитого БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Telegram-канал администрации Волгоградской области сообщил, что жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения. К 10 часам утра жильцам разрешили вернуться.

ПВО в Волгограде работала над Красноармейским районом — там расположен нефтеперерабатывающий завод, который ранее неоднократно атаковали беспилотники ВСУ. Из-за атаки беспилотников на Волгоград в аэропорту задержали и отменили авиарейсы. Самая длительная задержка составила 4 часа 10 минут.

«На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Краснодарском крае БПЛА атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Обломки одного из беспилотников упали на территории НПЗ, другие фрагменты обнаружили во дворах частных домов. Пострадавших в результате атаки не было.

«По двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему повреждены кровля дома, навес и хозпостройки», — сообщил оперштаб Краснодарского края.

В Старобельске (ЛНР) украинский беспилотник ударил по АЗС, расположенной возле памятника советским воинам-освободителям, возник пожар. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Блогер Олег Царев пишет, что дроны ВСУ вечером вновь атаковали центр Горловки. Одна женщина погибла при взрыве, еще одна получила ранения. Днем 12 августа сбросами с БПЛА были ранены еще шесть человек в Горловке, четверо из них — дети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон ВСУ ранил пятерых детей, находившихся в частном доме в селе Новостроевка-Первая.

«Четырех девочек 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

Позже он уточнил, что информация о ранениях не подтвердилась.

Утром дрон ВСУ атаковал здание Октябрьского районного суда в Белгороде. Гражданский объект получил небольшие повреждения, сообщил Гладков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

