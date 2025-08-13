Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика

В ночь на 13 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Воронежской области, два — над территорией Республики Крым и два — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.