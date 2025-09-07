Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 сентября

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. За четыре часа, с 20:00 6 сентября до 00:00 7 сентября был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«6 сентября с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 21 — над территорией Белгородской области», — указано в сообщении.

Также шесть беспилотников сбили над Воронежской областью, два — над Брянской областью и два над территорией Республики Крым. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

Кроме того, в ночь на воскресенье Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Канал со ссылкой на местных жителей сообщил, что нападение на регион могло быть совершено с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». По предварительной информации, все воздушные цели были своевременно уничтожены.

Позднее в оперштабе региона рассказали, что обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия», — сказано в заявлении.

Также ночью 7 сентября SHOT сообщил об активизации систем противовоздушной обороны над городами Ростовской области. По его данным, жители Таганрога слышали от трех до четырех мощных взрывов, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Источники канала отметили, что звуки раздавались около часа назад. Авторы издания со ссылкой на очевидцев указали, что атаку на регион пытались совершить украинские дроны.

Официального подтверждения от властей или силовых структур пока не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских БПЛА самолетного типа.

«14 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над акваторией Черного моря, восемь БПЛА — над территорией Смоленской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территориями Белгородской области и Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

В Сети появилось видео уничтожения украинских БПЛА типа «Лютый», летевших через ЛНР в сторону крупных тыловых городов России, силами российского Добровольческого корпуса. Сообщается, что суммарная стоимость БПЛА достигает $2 млн. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Очевидцы рассказали SHOT о взрывах в небе над Краснодарским краем. Канал сообщил о взрывах в Северском районе Кубани. Оперштаб Кубани не сообщал о последствиях в результате атаки БПЛА.

Губернаторы Смоленской, Брянской и Калужской областей Василий Анохин, Александр Богомаз и Владислав Шапша объявили, что после атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В ДНР двое водителей автобусов пострадали в результате атаки украинских дронов. Глава Горловки Иван Приходько назвал это целенаправленным ударом по гражданским в поселке шахты им. Изотова.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки в результате атак БПЛА погиб один человек, еще четверо пострадали. Погибший был водителем служебного автобуса, дрон атаковал на участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа.

