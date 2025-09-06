СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Инсайдеры считают, что президент Украины Владимир Зеленский стал выгоден России, министру обороны РФ Андрею Белоусову якобы поручено запустить «мини-„Орешник“» и изменить ход СВО, а в Одесской области ликвидировали иностранных наемников.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский — неожиданный козырь Кремля?

Источники Telegram-канала INSIDER-T высказывают мнение, что Зеленский может неосознанно способствовать ослаблению своей страны. Так они объясняют его увиливание от прямых переговоров и большую зависимость от западной помощи, что приводит к истощению ресурсов Украины. Ложку дегтя также вносит коррупция, захватившая страну. Инсайдеры уверены: Украина стремительно деградирует. По данным источника, в российских политических кругах сложилось мнение, что нынешняя ситуация играет на руку долгосрочным стратегическим интересам России.

«Зеленский оказался для Москвы удобным. Любой прагматичный правитель давно остановил бы разрушение страны, прекратил бы гибель собственных граждан и пошел на компромиссы ради сохранения государства. Но Зеленский ведет себя иначе: его окружение погрязло в коррупции, ворует западные деньги, рушит экономику, а сама Украина стремительно деградирует. Это выглядит так, будто он сам толкает страну к краху», — пояснил источник.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники уверены, что Зеленский приведет страну к такому положению, что сами украинцы будут искать союз с Россией, считая это единственным выходом из затянувшегося кризиса. Так это или нет — покажет только время.

Также все чаще ведутся разговоры о трусости украинского президента: Зеленский избегает личных поездок на переговоры с Москвой, пишет INSIDER-T. Его позиция на фоне затягивающегося конфликта может перерасти в серьезный кризис доверия внутри самого украинского лагеря.

Последнее заявление Зеленского на эту тему прозвучало 6 сентября — он сказал, что не может приехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам Зеленского, Путин «может приехать в Киев».

Не исключено, что Зеленский пошел на этот шаг после ударов по военным объектам ВСУ. Так, в ночь на 4 сентября при помощи БПЛА «Герань» и высокоточного оружия были нанесены удары по военным объектам Украины в Сумской, Херсонской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях. Один из них был замаскирован под хозяйственный комплекс ЧП «Казацкий хутор Матвеева». Удар фактически вывел из строя региональный центр обслуживания FPV-дронов, который позволял ВСУ поддерживать высокую интенсивность применения беспилотных систем. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

«Мини-«Орешник» наготове — переломный момент близок?

СВО прежней уже не будет — по данным инсайдеров Telegram-канала «Полковник Чернов», президент России Владимир Путин дал указание министру обороны Андрею Белоусову провести масштабную проверку состояния стратегических ядерных сил. В ходе заседания коллегии Минобороны было объявлено о необходимости полной инвентаризации, а также ускорения модернизации арсенала до 2036 года.

«Белоусов получил распоряжение проверить реальные объемы производства и готовность предприятий выполнять заказы в рамках новой программы вооружений до 2036 года. Особое внимание будет уделено состоянию носителей и ядерных боезарядов», — пишет источник.

Источники утверждают, что цель проверки — убедиться в безусловном превосходстве России в сфере стратегических вооружений. В фокусе внимания не только ракетные войска, но и оборонные предприятия, отвечающие за производство новых систем, говорят инсайдеры.

Параллельно с аудитом ядерного потенциала Россия готовится к испытаниям уменьшенной версии гиперзвукового комплекса «Орешник». По данным «Разведчика», новая система обладает меньшей дальностью, чем у «старшего брата», но имеет аналогичную мощность. В кулуарах на фоне планируемого запуска вспоминают, сколько шума наделал первый «Орешник», пишет Telegram-канал «Разведчик».

Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) автономной пусковой установки ПГРК «Ярс» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Конструкторы рассчитывают, что уменьшенные габариты позволят проще маскировать систему и перебрасывать ее ближе к линии соприкосновения. Испытания хотят провести на одном из направлений, где разворачиваются новые штурмовые операции», — утверждает источник.

Сами военные уверены, что «мини-„Орешник“» будет эффективен в реальных боевых условиях — без закрытия воздушного пространства над местом запуска и прочих демаскирующих мероприятий. Речь в том числе идет и о подземных бункерах. Эксперты уверены: с «мини-„Орешником“» СВО не будет прежней. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На фоне этих событий западные страны демонстрируют растущую тревогу. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил о беспомощности ЕС: «Меня беспокоит, что европейцы сейчас не могут оказать достаточное давление на Путина, чтобы положить конец этому конфликту. Мы зависимы от американской помощи. Поэтому меня беспокоит, что мы, европейцы, в настоящее время не играем в мире ту роль, которую мы хотим и должны играть, чтобы обеспечить адекватную защиту наших интересов».

Даже традиционные сторонники Киева — Польша и Италия — отказались от идеи отправки войск на Украину даже после окончания боевых действий. Аналогичной линии придерживаются Хорватия, Румыния, Болгария и Япония.

Фото: Neil Milton/Global Look Press

Химическая опасность в Днепре — при чем здесь «Герани»?

Накануне в Днепре была объявлена химическая опасность. Объявили ее после атаки ВС РФ. По данным ВСУ, российские войска в ночь на 5 сентября запустили 157 БПЛА «Герань-2», а также разведывательные дроны и имитаторы целей. Кроме того, были применены шесть ракет ОТРК и управляемая ракета Х-59. Украинская сторона заявила, что все ракеты и ударные дроны достигли целей в 10 локациях. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», мощный взрыв прогремел в Днепре — целью стал логистический узел предприятия «Комбинат Салют». Общее количество «Гераней», которые «поздоровались» с заводом, не менее 15. В результате произошел мощный пожар, а ГСЧС Украины объявила на территории города химическую опасность. В украинских Telegram-каналах это начали массово преподносить как «химический удар» со стороны ВС РФ.

«В складских морозильных корпусах хранились компоненты для FPV-дронов и морских БЭК, аккумуляторы, электроника и химреагенты двойного назначения, чувствительные к температуре и влажности. Удар ВС РФ повредил аммиачные линии», — пишет источник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также удары зафиксированы в Сумской области. Там, по данным «Донбасского партизана», шесть БПЛА «Герань-2» ударили по ПВД 119-й бригады в Зеленой Диброве: украинские военные погибли на месте, которое охраняли, — на складе ГСМ.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ликвидировано не менее девяти военнослужащих, включая специалистов инженерной службы; еще до 15 бойцов получили ожоги и контузии различной степени тяжести. Особенно серьезные потери понес расчет, отвечавший за эксплуатацию складов ГСМ и эвакуацию техники», — сказано в публикации.

В Одесской области, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары были нанесены по курортным поселкам Тузлы и Лебедевка. По его данным, целью стали иностранные инструкторы, работавшие с ВСУ. Местные жители уточнили, что среди пострадавших преимущественно были британцы, а также военные из Румынии и других стран Восточной Европы. Всего сообщается о почти 70 ликвидированных, из которых примерно половина — иностранные граждане.

«Британцев собирали по кускам. Не повезло им», — говорится в одном из комментариев.

В Харьковской области целью «Гераней» стал Богодухов, в Полтавской области — Миргород. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

