15 сентября 2025 в 15:43

Масштабный рейд по Подмосковью в масках попал на видео

«Русская община» опубликовала видео с большого подмосковного рейда в масках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Русская община» опубликовала в Telegram-канале ролик с большим рейдом по Подмосковью. Толпа добровольцев в масках проводила воспитательные беседы с мигрантами.

На кадрах видно, как множество мужчин идут по одному из ЖК в Люберцах. Они встретились с «главарями» объединения молодежи, предположительно, состоящего приезжих. Добровольцы в беседе с оппонентами рассказали, что в районе кто-то обижает подростков. В «Русской общине» не исключили, что это могли быть выходцы из других стран.

Накануне «Русская община» не публиковала информацию о предстоящем мероприятии в своих социальных сетях. Тем не менее такие рейды регулярно организуются для поддержания общественного порядка и предотвращения противоправных действий. Жители ЖК в чатах в основном положительно оценили рейд, отмечая, что они способствуют снижению уровня преступности.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предупредил, что среди участников «Русской общины» есть немало достойных людей, однако среди них есть и провокаторы. По его словам, организация в целом помогает России, но некоторые используют ее в своих целях, нарушая законы.

Русская община
Люберцы
рейды
мигранты
