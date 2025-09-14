Празднование Дня города в Москве
«Русская община» провела массовый рейд в Подмосковье

В Люберцах активисты «Русской общины» проверили ЖК «Самолет»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах активисты «Русской общины» организовали масштабный рейд в жилом комплексе «Самолет», передает Telegram-канал Baza. Около сотни мужчин в черных костюмах бесшумно обошли территорию ЖК.

Организация не публиковала информацию о предстоящем мероприятии в своих социальных сетях. Тем не менее такие рейды регулярно организуются для поддержания общественного порядка и предотвращения противоправных действий. Жители ЖК в чатах в основном положительно оценили рейд, отмечая, что такие рейды способствуют снижению уровня преступности.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предупредил, что среди участников «Русской общины» есть немало достойных людей, однако среди них есть и провокаторы. По его словам, организация в целом помогает России, но некоторые используют ее в своих целях, нарушая законы. Алаудинов не назвал конкретных имен, но выразил уверенность, что после завершения спецоперации на Украине проблема провокаторов в российском обществе будет полностью решена.

