Умер актер из сериалов «Корона» и «Чисто английские убийства» Британский актер Джон Вудвайн скончался в возрасте 96 лет

Британский актер Джон Вудвайн умер на 97-м году жизни, передает газета Metro со ссылкой на агента актера Фила Белфилда. Это произошло утром 6 октября в мирной домашней обстановке. Зрителям Вудвайн известен ролями в картинах «Доктор Кто», «Корона», «Чисто английские убийства», «Гамлет».

Джон был выдающимся актером. У него была потрясающая и разнообразная карьера во всех сферах индустрии, включая работу на сцене в более чем 70 постановках, а также многочисленные роли в кино, в том числе в фильмах «Молодой Уинстон», «Американский оборотень в Лондоне», «Мир драконов», «Доводы рассудка», «Корона» и «Мужчины Эни», — рассказал его агент.

Вудвин был женат на актрисе Линн Фарли, известной по роли в сериале «Шерлок». У него остались дети Эмма и Мэри.

