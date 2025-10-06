Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти» Актриса из сериала «Лучше звоните Солу» Грегори умерла на 53-м году жизни

Американская актриса Кимберли Эбер Грегори умерла в возрасте 52 лет, сообщает Deadline со ссылкой на публикацию ее мужа, актера Честера Грегори. Она известна своими ролями в сериалах «Лучше звоните Солу», «Завучи», «Анатомия страсти», «Бесстыжие» и других. Причина смерти не сообщается.

Кимберли Эбер Грегори, актриса, наиболее известная по своей новаторской роли в комедии телекомпании HBO «Завучи», скончалась 3 октября в возрасте 52 лет, — говорится в статье.

Ранее на 89-м году жизни скончалась известная британская писательница и актриса Джилли Купер. Женщина умерла утром 5 октября в результате неудачного падения. Купер прославилась как писательница любовных романов, включая знаменитые «Ратширские хроники».

До этого актер Сергей Рыбин, известный по ролям в проектах «Морские дьяволы» и «Невский», умер на 52-м году жизни. На его счету три десятка работ. Среди них — «Война и мир», «Марафон трех граций», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Последние полгода он боролся с тяжелой болезнью.