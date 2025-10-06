Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025

Скончалась автор известных любовных романов

В Великобритании ушла из жизни писательница Джилли Купер

Джилли Купер Джилли Купер Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На 89-м году жизни скончалась известная британская писательница и актриса Джилли Купер, передает The Guardian со ссылкой на ее официального представителя Фелисити Блант. Женщина умерла утром 5 октября в результате неудачного падения.

Купер прославилась как писательница любовных романов, включая знаменитые «Ратширские хроники». Помимо этого, она создала множество научно-популярных и детских книг. В 2024 году она сыграла в сериале «Соперники», который впоследствии был удостоен двух премий BAFTA.

Ранее сообщалось, что известный французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа. Трагедия произошла в субботу у него дома. За свою карьеру, начавшуюся в 1990-х, он создал множество известных фильмов, включая «Игрок из ада» и «Завоевание». На момент смерти работал над проектом «Фанат рок-н-ролла».

До этого стало известно, что итальянский актер Ремо Джироне скончался в 77 лет. Он прославился ролью Тано Каридди в сериале «Спрут» о борьбе с мафией. Джироне начал карьеру в театре, но стал известен благодаря телевидению. Помимо итальянских фильмов, он участвовал в международных проектах, включая Ford против Ferrari и «Закон ночи».

