Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни

Итальянский актер Ремо Джироне умер на 77-м году жизни, сообщает агентство ANSA. Артист прославился ролью Тано Каридди в сериале о мафии «Спрут».

Джироне начал карьеру в театре, но широкую известность получил благодаря телевидению. Его персонаж появился в середине сериала «Спрут», посвященного борьбе с сицилийской мафией «Коза ностра». Актер снимался в проекте несколько лет.

Помимо участия в итальянских фильмах, Джироне снимался и в международных проектах. Он исполнил роль Энцо Феррари в картине «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом, а также сыграл в фильме Бена Аффлека «Закон ночи».

Ранее на 92-м году жизни скончался португальский актер театра и кино Луис Альберто. Он начал карьеру в 1962 году, стал частью труппы Национального театра Португалии, а в 1975 году основал собственный театр. За свою жизнь актер сыграл десятки ролей в спектаклях и кино, включая фильмы «Пепел» и «Записки врача».

До этого в Индии на 56-м году жизни умер актер Болливуда Ашиш Варанг, известный по фильмам «Отважная» и «Маленькие вещи». Он посвятил кинематографу 20 лет и на момент смерти успел сняться в четырех картинах, премьеры которых запланированы на 2025–2026 годы.