20 ноября 2025 в 19:00

Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить

Константин Хабенский в фильме «Авиатор» Константин Хабенский в фильме «Авиатор» Фото: «Атмосфера кино»
На этой неделе выходят сразу пять громких премьер, которые хочется обсуждать и пересматривать — мистические ужасы, научная фантастика, семейные драмы, криминальный триллер и долгожданное возвращение культового сериала. NEWS.ru рассказывает, какие новинки кино ждать в конце ноября 2025-го.

«Авиатор»

Для тех, кто любит истории о моральных дилеммах и научном прогрессе по типу «Обливиона».

Единственный выживший после эксперимента по заморозке в 1929 году Иннокентий Платонов приходит в себя спустя сто лет и понимает, что ничего не помнит. Воспоминания о любви и авиации постепенно складываются в картину, где все связано с исследованиями ученого Константина Гейгера и его жены Анастасии. Наука подходит к открытию, которое может изменить весь мир, но какой ценой. Фильм идеален для тихого вечера с обсуждениями — эмоции и вопросы гарантированы.

Премьера: 20 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Иван Филиппов, Евгения Добровольская, Алексей Кравченко.

«Сущность»

Для тех, кто любит атмосферные хорроры без дешевых скримеров — когда страшно не от монстров, а от собственных чувств.

Писатель Тед Хьюз переживает тяжелую утрату: он остался один с двумя сыновьями и не может вернуться к обычной жизни. В доме начинает происходить что-то странное — будто за ним наблюдает существо, похожее на персонажа его собственной книги. Сложно понять, что реально, а что — плод воображения.

Премьера: 20 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл, Джесси Кейв, Лео Билл, Винетт Робинсон, Гарри Купер, Макс Портер, Тим Плестер, Адам Бейзил.

«Я бы тебя пнула, если бы могла»

Для тех, кто ценит эмоциональные драмы — почти каждый момент заставляет узнавать в героине себя. Похоже на «Три билборда» и «Манчестер у моря».

Психотерапевт Линда старается держать все под контролем: тяжелобольная дочь, уехавший в командировку муж, обрушившийся потолок, исчезнувшая пациентка и растущее чувство безумия. В отчаянии она идет за помощью к коллеге, но его консультации делают только хуже. Хорошо подойдет после тяжелого дня — заставляет выдохнуть и почувствовать, что ты не один со своими проблемами.

Премьера: 20 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Мэри Бронштейн, Раким Роки, Айви Волк, Кристиан Слэйтер, Конан О’Брайен, Маню Нарайан, Даниэль Макдональд.

«Метод. Третий сезон»

Отличный вариант для любителей триллеров и интеллектуальных детективов с моральной глубиной.

Константин Хабенский возвращается в образе следователя Меглина. Прошло пять лет. Теперь у него целая команда бывших маньяков, которым он дал второй шанс, и они используют свой темный опыт, чтобы ловить тех, кто перешел черту. Новенькая Лера тоже не так проста: в ней сидит тень, от которой она сама пытается сбежать. Этот сезон заставит задуматься, как далеко вы готовы зайти ради справедливости.

Премьера: 20 ноября на «Кинопоиске».

В ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Виталий Кищенко, Никита Кологривый, Евгения Симонова, Макар Запорожский, Сергей Гармаш, Артур Сопельник.

«Очень странные дела. Пятый сезон»

Для фанатов сериала, выросших вместе с героями, и тех, кто любит сложные и атмосферные истории.

Финал станет ярким событием в поп-культуре — его будут обсуждать и разбирать по кадрам. В пятом сезоне мы вернемся в Хоукинс — туда, где все началось. Названия эпизодов уже намекают на предстоящие исчезновения, ловушки, темные миры и особую роль Уилла Байерса. Этот сезон закольцует все сюжетные линии, которые тянулись с 2016 года, и вернет миру равновесие. Кроме того, шоураннеры пообещали самый масштабный за всю историю Netflix финальный эпизод: он выйдет 31 декабря.

Премьера: 25 ноября на Netflix.

В ролях: Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр.

