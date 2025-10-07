Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода

Пожара на Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге не было, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Там пояснили, что возгорание зафиксировано на соседнем предприятии по производству мебели. Оно находится на той же промышленной площадке, что и завод.

Возгорание в мебельном цеху на «Эльмаше». Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет, — заверила представитель пресс-службы.

Немногим ранее в Сети опубликовали видео с пожаром в районе завода. На нем — мощное пламя и столб дыма. Утверждалось, что пламя могло охватить порядка тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные, медики скорой помощи и сотрудники полиции.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в здании XIX века. Одноэтажное здание является объектом культурного наследия. Еще до прибытия спасателей пятеро человек самостоятельно эвакуировались из здания. В нем расположены паб, офисы и стоматология.

До этого на Волгоградском проспекте в Москве загорелось трехэтажное здание. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь охватил склад с электромобилями и аккумуляторными батареями. Возгорание произошло в здании особой экономической зоны «Технополис Москва», площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.