03 ноября 2025 в 09:44

Юрист рассказала, чем опасна покупка жилья у пенсионеров

Юрист Манджиева призвала быть внимательным при покупке жилья у пенсионера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При приобретении жилья у пожилых людей необходимо соблюдать особые меры предосторожности, заявила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева в комментарии для агентства «Прайм». Она напомнила, что законодательство позволяет признать сделку недействительной, если продавец впоследствии будет признан недееспособным или не осознававшим последствий своих действий.

Добросовестный покупатель теоретически может претендовать на государственную компенсацию, но доказать это в суде крайне сложно. Для минимизации рисков требуется проводить тщательную проверку объекта недвижимости, отмечает специалист.

Юрист советует запрашивать у продавца справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также актуальное медицинское заключение о возможности участия в сделках с недвижимостью. Однако даже эти меры не гарантируют полной защиты. Поэтому подобные операции остаются в значительной степени рисковыми. Манджиева также рекомендует оформлять титульное страхование, которое позволит вернуть средства в случае утраты права собственности через суд.

Ранее в Санкт-Петербурге был зафиксирован случай, когда женщина лишилась квартиры, купленной у пожилой собственницы, после проведения в ней капитального ремонта. Прежняя владелица подала заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях при заключении сделки.

