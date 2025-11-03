Назван процент россиян, готовых переплачивать за органические продукты

Среди жителей России почти половина (46%) согласилась переплачивать за органические продукты с безопасным составом, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Роскачеством. При этом 26% респондентов предпочитают такие продукты из-за их вкуса, 31% — из-за большего содержания питательных веществ, 10% — из-за безопасного производства, передает ТАСС.

Как уточнили в Роскачестве, 78% россиян приобретают органические продукты с некоторой частотой. Среди них 18% делают такие покупки один-два раза в неделю или чаще, 33% — один и более раз в месяц, и еще 27% — реже раза в месяц.

Ранее исследование аналитического центра ВЦИОМ показало, что не менее 81% россиян гордятся быть гражданами России. При этом среди разных возрастных групп такое утверждение больше всего поддержали зумеры (88%).

До этого центр провел исследование, согласно которому почти 40% граждан России испытывают чувство усталости практически каждый день. При этом две трети опрошенных сообщают о регулярном утомлении как минимум еженедельно.