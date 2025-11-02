Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:20

Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм

Володин спросил у россиян об отношении к компенсации неиспользованного отпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин инициировал опрос о введении компенсации за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. В Telegram-канале участникам опроса было предложено три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно».

В Государственной думе обсуждается предложение дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. Сейчас такое возможно только в случае увольнения. Как вы относитесь к этой инициативе?написал спикер ГД.

К 11:15 по московскому времени большинство пользователей высказалось за возможность получения денежной компенсации. За такой вариант проголосовало 86%.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» разработали законопроект о поддержке малоимущих пенсионеров. Согласно инициативе, предлагается полная компенсация стоимости лекарственных препаратов, выписанных по рецептам, для граждан с доходами ниже полутора прожиточных минимумов. Авторы законопроекта подчеркивают, что государство рассматривает помощь пожилым людям как важный элемент демографической политики.

