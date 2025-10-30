Четверо из 10 россиян признались в ежедневной усталости ВЦИОМ: почти 40% жителей России сталкиваются с ежедневной усталостью

Почти 40% граждан России испытывают чувство усталости практически каждый день, свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ. При этом две трети опрошенных сообщают о регулярном утомлении как минимум еженедельно.

С 2022 года показатель частоты усталости среди населения демонстрирует устойчивый рост, причем речь идет не только о физическом, но и об эмоциональном истощении. Источники напряжения все чаще смещаются от физических нагрузок в сторону психологически сложных ситуаций и рабочих стрессов, отмечается в исследовании центра.

Согласно результатам опроса, основные причины усталости россияне видят в рабочих стрессах (34%) и психологической перегруженности (32%). Физически тяжелую работу в качестве ключевого фактора назвали 25% респондентов.

Возрастные группы демонстрируют различные стратегии борьбы с утомлением: молодежь предпочитает сон, тишину и цифровое уединение. Представители старших поколений чаще выбирают физическую активность или домашние рутинные занятия.

Опрос проводился с 12 октября 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Полученные данные позволяют сделать вывод о значительном влиянии психологических факторов на общее состояние утомления населения.

