Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:29

Четверо из 10 россиян признались в ежедневной усталости

ВЦИОМ: почти 40% жителей России сталкиваются с ежедневной усталостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти 40% граждан России испытывают чувство усталости практически каждый день, свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ. При этом две трети опрошенных сообщают о регулярном утомлении как минимум еженедельно.

С 2022 года показатель частоты усталости среди населения демонстрирует устойчивый рост, причем речь идет не только о физическом, но и об эмоциональном истощении. Источники напряжения все чаще смещаются от физических нагрузок в сторону психологически сложных ситуаций и рабочих стрессов, отмечается в исследовании центра.

Согласно результатам опроса, основные причины усталости россияне видят в рабочих стрессах (34%) и психологической перегруженности (32%). Физически тяжелую работу в качестве ключевого фактора назвали 25% респондентов.

Возрастные группы демонстрируют различные стратегии борьбы с утомлением: молодежь предпочитает сон, тишину и цифровое уединение. Представители старших поколений чаще выбирают физическую активность или домашние рутинные занятия.

Опрос проводился с 12 октября 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Полученные данные позволяют сделать вывод о значительном влиянии психологических факторов на общее состояние утомления населения.

Ранее главный врач клиники паллиативной помощи Сара Холмс рассказала, что в конце жизни человек ощущает сильную усталость, предпочитает много спать и мало есть из-за замедленной работы пищеварительной системы. К тому же ухудшается кровообращение, что сказывается на цвете кожи и дыхании, которое становится нестабильным.

Россия
исследования
ВЦИОМ
усталость
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.