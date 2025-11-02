Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 18:57

Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия

Journal of Geophysical Research: таяние вечной мерзлоты усилит парниковый эффект

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высвобождение органического вещества, содержащегося в вечной мерзлоте, приведет к усилению парникового эффекта на Земле, выяснили ученые из России и США. Специалисты впервые изучили органическое вещество глубоких слоев вечной мерзлоты в бассейне реки Колыма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research.

Эксперты отобрали почву из двух отложений, сформированных в различные геологические периоды. Для изучения веществ на молекулярном уровне они применяли метод масс-спектрометрии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при таянии мерзлоты на поверхность могут высвободиться насыщенные органические вещества, доступные для разложения. Этот процесс спровоцирует масштабные выбросы парниковых газов, создавая дополнительный драйвер для изменения климата.

Ранее ученые выяснили, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По словам исследователей, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую.

ученые
климат
исследования
вечная мерзлота
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушков оценил поддержку лауреатом Нобелевки вторжения США в Венесуэлу
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев похитили человека и неделю избивали его в доме
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.