Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия

Высвобождение органического вещества, содержащегося в вечной мерзлоте, приведет к усилению парникового эффекта на Земле, выяснили ученые из России и США. Специалисты впервые изучили органическое вещество глубоких слоев вечной мерзлоты в бассейне реки Колыма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research.

Эксперты отобрали почву из двух отложений, сформированных в различные геологические периоды. Для изучения веществ на молекулярном уровне они применяли метод масс-спектрометрии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при таянии мерзлоты на поверхность могут высвободиться насыщенные органические вещества, доступные для разложения. Этот процесс спровоцирует масштабные выбросы парниковых газов, создавая дополнительный драйвер для изменения климата.

Ранее ученые выяснили, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По словам исследователей, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую.