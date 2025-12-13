Новогодний корпоратив закончился для россиянки госпитализацией SHOT: москвичка попала в больницу после смешивания таблеток со спиртным

В Москве 24-летняя девушка попала в больницу после новогоднего корпоратива из-за приступа эпилепсии, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, она смешала антидепрессанты с алкоголем.

По информации канала, девушка испытывала сильное волнение перед корпоративом и приняла антидепрессанты. Во время вечеринки она употребляла алкогольные напитки. В результате ее самочувствие резко ухудшилось: девушка потеряла сознание, и у нее произошел эпилептический припадок.

Пострадавшую срочно госпитализировали. В больнице у нее обнаружили тахикардию, снижение артериального давления и нарушение ориентации в пространстве. Позже девушка призналась медикам, из-за чего произошла такая ситуация.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева поделилась рекомендациями по поведению на корпоративе. На празднике важно не злоупотреблять алкоголем, соблюдать дресс-код и базовые правила поведения за столом. Этикет предписывает не обсуждать неловкие ситуации, связанные с употреблением алкоголя, в офисе на следующий день. Продолжительность присутствия на корпоративе зависит от должности: начальство обычно проводит на мероприятии около часа, а сотрудники среднего звена — до завершения.