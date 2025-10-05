Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 09:23

На юго-востоке Москвы горит трехэтажное здание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трехэтажное административное здание горит на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Предположительно, горит склад, где хранятся электромобили и аккумуляторные батареи.

Огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42. На месте работают около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России, — сказано в сообщении.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел в здании ОЭЗ «Технополис Москва». По предварительной информации, огонь охватил крышу, она частично обрушилась. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Возгорание возникло в помещении, где расположен магазин Fix Price, и охватило 700 квадратных метров. Обрушились перекрытия между цоколем и первым этажом здания, а пламя перекинулось на крышу. Позже огонь перекинулся на объект культурного наследия.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей заявила, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка.

Москва
МЧС
пожары
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили ранние симптомы проблем с печенью
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.