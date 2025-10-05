На юго-востоке Москвы горит трехэтажное здание

Трехэтажное административное здание горит на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Предположительно, горит склад, где хранятся электромобили и аккумуляторные батареи.

Огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42. На месте работают около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России, — сказано в сообщении.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел в здании ОЭЗ «Технополис Москва». По предварительной информации, огонь охватил крышу, она частично обрушилась. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Возгорание возникло в помещении, где расположен магазин Fix Price, и охватило 700 квадратных метров. Обрушились перекрытия между цоколем и первым этажом здания, а пламя перекинулось на крышу. Позже огонь перекинулся на объект культурного наследия.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей заявила, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка.