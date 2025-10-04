Клуб «Валдай»
Fix Price разгорелся на 700 квадратных метров в российском регионе

Магазин Fix Price разгорелся на 700 квадратных метров под Нижним Новгородом

Фото: t.me/nizhnyproc*

Пожар произошел в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание возникло в помещении, где расположен магазин Fix Price, и охватило 700 квадратных метров.

Установлено, что горит административное здание. Площадь пожара составляет 700 кв. м, — говорится в сообщении.

Обрушились перекрытия между цоколем и первым этажом здания, а пламя перекинулось на крышу. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Огонь перекинулся на объект культурного наследия.

Ранее во Владивостоке загорелось кафе на улице Батарейной. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, все помещение горело открытым пламенем. Очевидцы сообщили, что кафе находится у парка на набережной Спортивной гавани, рядом с колесом обозрения.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей заявила, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка.

