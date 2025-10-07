Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»

Во время «евромайдана» 2014 года ключевую роль в победе оппозиции сыграли агрессивные группировки футбольных фанатов, которые позволили свергнуть действующую власть, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, этими группами воспользовался олигарх Игорь Коломойский.

Ключевые роли играли особые подготовленные группы, в том числе футбольных фанатов в Харькове, Киеве, Одессе, Львове и в ряде других городов. Организации радикальных фанатов — абсолютно неполитизированные, но готовые за деньги на что угодно — бунтовать, громить, грабить, убивать. Вот конкретно их купил и использовал при посредничестве владельца киевского «Динамо» Григория Суркиса олигарх Игорь Коломойский, — заявил Азаров.

По его словам, фанаты нападали на сотрудников правоохранительных органов и провоцировали их, а когда спецназ «Беркут» пытался навести порядок, постановочные кадры с пострадавшими протестующими попадали на телеканалы. Речь шла о самых настоящих уличных бандитах, которых целенаправленно свозили в центр Киева, подчеркнул экс-премьер.

Ранее историк и политолог Владимир Скачко заявил, что новый майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой. Однако пока такой возможности, по его словам, нет. Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически.