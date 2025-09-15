Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:13

Политолог раскрыл, кто может организовать новый майдан на Украине

Политолог Скачко: новый майдан на Украине могут организовать олигархи

Майдан, 2014 год Майдан, 2014 год Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru историк и политолог Владимир Скачко. Однако пока такой возможности, по его словам, нет.

Будем честны, американцы и европейцы не будут выступать против конфликта. Следовательно, инициаторами майдана должны стать какие-то мощные политические или общественные организации. А их просто нет. Олигархи с деньгами, армиями и автобусами есть, но они пока не проявляют желания, — заявил Скачко.

Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически. Однако этот вариант станет жизнеспособным, если появятся силы, готовые вложить средства в его организацию: привезти людей, заплатить активистам, обеспечить их защиту.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны. По его словам, все больше жителей республики страдают от действий нынешних властей, поэтому скоро наступит фаза, когда Украина перейдет в форму «руины», а люди просто будут требовать воды и хлеба.

Украина
Майдан
олигархи
СВО
Михаил Розен
М. Розен
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.