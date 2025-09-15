Политолог раскрыл, кто может организовать новый майдан на Украине Политолог Скачко: новый майдан на Украине могут организовать олигархи

Новый майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru историк и политолог Владимир Скачко. Однако пока такой возможности, по его словам, нет.

Будем честны, американцы и европейцы не будут выступать против конфликта. Следовательно, инициаторами майдана должны стать какие-то мощные политические или общественные организации. А их просто нет. Олигархи с деньгами, армиями и автобусами есть, но они пока не проявляют желания, — заявил Скачко.

Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически. Однако этот вариант станет жизнеспособным, если появятся силы, готовые вложить средства в его организацию: привезти людей, заплатить активистам, обеспечить их защиту.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны. По его словам, все больше жителей республики страдают от действий нынешних властей, поэтому скоро наступит фаза, когда Украина перейдет в форму «руины», а люди просто будут требовать воды и хлеба.