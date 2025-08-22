В Верховной раде предсказали новый Майдан на Украине

Новый Майдан на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны, тем же сотрудникам ТЦК (аналог военкоматов), рассказал NEWS.ru депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, все больше людей страдают от нынешних властей.

Гражданское противостояние неизбежно. Оно может проявляться абсолютно в разных формах. Оно, например, показывает себя каждый день в противостоянии простых граждан формированиям ТЦК. Гражданское противостояние на Украине нарастает. Увеличивается ощущение того, что действия режима касаются все большего количества людей. Все большее количество людей, семей страдают от режима. Также мы можем фиксировать противостояние православных верующих, которые защищают свои святыни, свои храмы. Это большая общность людей, которые противостоят режиму, — заявил Дмитрук.

Скоро наступит фаза, когда Украина перейдет в форму «руины», а люди просто будут требовать воды и хлеба, добавил депутат.

Ранее в Сети появилось видео бунта против сотрудников ТЦК в Виннице. На опубликованных кадрах видно, что возле стадиона «Локомотив», куда привезли мобилизованных, собрались сотни недовольных украинцев. Бунтующие сломали ворота, после чего на место были вызваны полицейские.