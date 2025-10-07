Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами

В Чили работник пищевой компании получил 330 своих ежемесячных зарплат единовременно из-за бухгалтерской ошибки и отказался возвращать деньги, сообщает Diario AS. По данным издания, в мае 2022 года мужчине перечислили 165 млн чилийских песо (около 14 млн рублей) вместо обычных 500 тысяч песо (43 тыс. рублей).

Сотрудник первоначально пообещал вернуть средства, но затем взял трехдневный отпуск и написал заявление об увольнении. Компания Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile подала иск о краже, однако суд его отклонил.

Судья признал, что в данном случае речь идет о гражданско-правовом споре об излишне выплаченных средствах, а не об уголовном преступлении. В материале говорится, что теперь дело о возврате 165 млн песо будет рассматриваться в гражданском суде.

