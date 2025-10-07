Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 20:32

Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами

В Чили мужчина получил 330 зарплат по ошибке, уволился и не вернул деньги

Фото: Matthias Graben/Global Look Press

В Чили работник пищевой компании получил 330 своих ежемесячных зарплат единовременно из-за бухгалтерской ошибки и отказался возвращать деньги, сообщает Diario AS. По данным издания, в мае 2022 года мужчине перечислили 165 млн чилийских песо (около 14 млн рублей) вместо обычных 500 тысяч песо (43 тыс. рублей).

Сотрудник первоначально пообещал вернуть средства, но затем взял трехдневный отпуск и написал заявление об увольнении. Компания Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile подала иск о краже, однако суд его отклонил.

Судья признал, что в данном случае речь идет о гражданско-правовом споре об излишне выплаченных средствах, а не об уголовном преступлении. В материале говорится, что теперь дело о возврате 165 млн песо будет рассматриваться в гражданском суде.

Ранее в парламенте Великобритании уборщицу уволили за длительное тайное совместительство разных профессий. Муликат Огумодеде на протяжении 16 лет скрывала от нанимателей работу в кредитной организации и законодательном органе одновременно.

Чили
зарплаты
работники
ошибки
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году
Путин оценил решения, принятые в 2022 году
Герасимов назвал цели ВС России на Украине
Спорткомплекс имени сына Кадыров открыли в Чечне
Путин раскрыл цель атак Киева по мирным объектам России
В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА
Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте
На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину
В России займутся вопросом обучения социальному моделированию
В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко о платном ОМС для безработных
Суд Тамбова признал экстремистами владельцев оператора «Ланта»
Песков рассказал, как Путин отпраздновал свой день рождения
В Госдуме высказались о «неубиваемых зомби» в рядах ВСУ
Политолог объяснил повальную наркоманию среди наемников ВСУ
«Будет вырывать по одному зубу»: дочь многоженца Сухова об отце и насилии
Трамп сравнил конфликты на Ближнем Востоке и на Украине
Экс-премьер Украины разоблачил главную ложь Киева о «евромайдане»
Трамп заявил, что сделал премьер-министра Канады Карни популярным
В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России
Путин не планирует разговаривать с Трампом в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.