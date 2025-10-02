Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:27

Тайная работа в двух местах привела уборщицу к увольнению

DM: уборщицу уволили из британского парламента за скрытое трудоустройство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парламенте Великобритании уборщицу уволили за длительное тайное совместительство разных профессий, сообщило издание Daily Mail. Муликат Огумодеде на протяжении 16 лет скрывала от нанимателей работу в кредитной организации и законодательном органе одновременно.

С 2008 по 2024 год она официально трудилась в дневную смену с 8:00 до 17:00 в Deutsche Bank. После этого она успевала на ночную работу с 22:00 до 6:00 в здании британского парламента, обманув обе компании при оформлении через различные клининговые сервисы. Несмотря на экстремальный график, достигавший 17 часов в сутки, сотрудница демонстрировала безупречную дисциплину и имела образцовые характеристики.

После раскрытия обмана женщину немедленно уволили из парламентского комплекса. Она попыталась оспорить увольнение в судебном порядке, доказывая, что успевает восстановить силы в свои выходные дни, однако все ее требования были оставлены без удовлетворения.

Судья указал, что подобный режим неминуемо сказывается на концентрации внимания и качестве выполняемых обязанностей. По мнению суда, хроническое переутомление ведет к производственным ошибкам и подрывает здоровье сотрудника, что наносит ущерб как работодателю, так и обществу в целом.

Ранее суд на Урале восстановил на предприятии металлурга, уволенного за преждевременный уход с рабочего места. Это уже третий случай, когда правосудие принимает сторону сотрудника в его трудовом споре с АО «Каменск-Уральский металлургический завод».

