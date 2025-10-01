Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:12

Суд принял решение в отношении ушедшего на минуту раньше работника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловский суд восстановил на предприятии металлурга, уволенного за преждевременный уход с рабочего места, сообщает пресс-служба судебных органов региона. Это уже третий случай, когда правосудие принимает сторону сотрудника в его трудовом споре с АО «Каменск-Уральский металлургический завод».

Инцидент произошел с работником, имеющим более чем 20-летний стаж на данном предприятии. В мае 2025 года администрация завода расторгла с ним трудовой договор, сославшись на систематические грубые нарушения производственной дисциплины.

Основанием для увольнения послужили несколько дисциплинарных взысканий, а также регулярные случаи преждевременного ухода с работы за одну-две минуты до официального окончания смены. Работник обратился в судебные инстанции с иском о защите своих трудовых прав.

Суд полностью удовлетворил требования истца, признав приказ об увольнении противоречащим действующему законодательству. Предприятие обязали восстановить сотрудника в прежней должности с выплатой компенсации за весь период вынужденного прогула.

С ответчика взыскано 323,6 тыс. рублей заработной платы, 100 тыс. рублей морального возмещения и 13,6 тыс. рублей государственной пошлины. Мужчина уже получил исполнительный лист и приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей. Принятое решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар заявила, что дисциплинарные взыскания за оставленные на рабочем месте контейнеры с испорченной едой правомерны, но только в рамках закона. По ее словам, для увольнения сотрудника необходимы убедительные доказательства.

