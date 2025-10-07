В Москве 97-летнего генерала защитили от махинаций с наследством сына

Никулинский суд Москвы встал на строну 97-летнего ветерана, генерала-полковника Николая Кизюна, которого убедили отказаться от долей в наследстве покойного сына Сергея, передают «Известия». Инстанция отменила отказ, который пострадавший подписал обманным путем, сообщил адвокат ветерана Александр Зорин.

Мы не увидели ни раскаяния, ни извинения, а увидели жалкую попытку оправдаться и очень много молчания в ответах на вопросы со стороны ответчиков. Они просто молчали, им было стыдно, им нечего было сказать, — подчеркнул защитник.

Ранее спустя всего 11 дней после смерти сына сноха Кизюна Галина добились от слабовидящего и слабослышащего военного отказа от наследства. Они вручили пожилому мужчине документы, заявив, что это «последняя воля сына», и их срочно нужно подписать. В результате он потерял права на свою квартиру и сбережения. Инцидент стал поводом для судебного разбирательства.

