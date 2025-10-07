Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:43

В Москве 97-летнего генерала защитили от махинаций с наследством сына

Суд Москвы аннулировал отказ 97-летнего генерала от наследства покойного сына

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Никулинский суд Москвы встал на строну 97-летнего ветерана, генерала-полковника Николая Кизюна, которого убедили отказаться от долей в наследстве покойного сына Сергея, передают «Известия». Инстанция отменила отказ, который пострадавший подписал обманным путем, сообщил адвокат ветерана Александр Зорин.

Мы не увидели ни раскаяния, ни извинения, а увидели жалкую попытку оправдаться и очень много молчания в ответах на вопросы со стороны ответчиков. Они просто молчали, им было стыдно, им нечего было сказать, — подчеркнул защитник.

Ранее спустя всего 11 дней после смерти сына сноха Кизюна Галина добились от слабовидящего и слабослышащего военного отказа от наследства. Они вручили пожилому мужчине документы, заявив, что это «последняя воля сына», и их срочно нужно подписать. В результате он потерял права на свою квартиру и сбережения. Инцидент стал поводом для судебного разбирательства.

До этого в Москве семью с несовершеннолетней дочерью начали принудительно выселять из купленной в ипотеку квартиры из-за предыдущего владельца-афериста. Суд вынес соответствующее решение в адрес ответчиков, которые в 2019 году приобрели трехкомнатную квартиру в Южном Бутово за 10 млн рублей и исправно выплачивали ипотеку до января 2025 года.

суды
ветераны
наследство
отказы
