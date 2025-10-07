Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:23

Почти 150 млн путешествий россиян дали толчок туристической отрасли

Чернышенко: туризм вошел в тройку самых быстрорастущих отраслей России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Туриндустрия вошла в тройку наиболее динамичных отраслей экономики, разделив второе место с IT-сектором, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По итогам стратсессии с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он подчеркнул, что в 2024 году россияне совершили свыше 90 млн поездок по стране, а с января 2025 — почти 59 млн, передает РИА Новости.

Большие возможности дал нацпроект «Туризм и гостеприимство». Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства, — отметил он.

Частные инвестиции в отели, кемпинги и курорты достигли 2 трлн рублей, добавил Чернышенко. Поставленные цели включают увеличение турпотока до 140 млн в год и доли туризма в ВВП до 5%, заключил он.

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что курорты Египта, а также азиатские направления, такие как Таиланд и Вьетнам, являются наиболее востребованными у россиян для отдыха в октябре и ноябре. По ее словам, популярность Турции к концу осени снижается из-за завершения пляжного сезона и похолодания.

туризм
Дмитрий Чернышенко
отрасли
туристы
