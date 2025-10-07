Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:30

Долги по алиментам в 8 млн. Сколько требуют бывшие жены от Ивлева и других

Константин Ивлев Константин Ивлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-жена шеф-повара Константина Ивлева Мария подала иск в суд об изменении соглашения об алиментах. Она требует повысить размер денежного содержания на их детей, он в свою очередь добивается уменьшения. Случаи, когда звездные отцы, судятся со своими бывшими супругами по алиментам, не редкость. Кто еще, помимо Ивлева, пытался уменьшить сумму выплат — в материале NEWS.ru.

Какую сумму по алиментам задолжал Ивлев

Мария вышла замуж за Константина Ивлева, когда он еще не был известным на всю страну шеф-поваром. Вместе они прожили почти двадцать лет. Она родила ему сына и дочь. В 2021 году Ивлев развелся с женой и ушел от нее к уроженке Тамани Валерии Куденковой, которая моложе его на 19 лет. При разводе Константин и Мария заключили соглашение о выплате алиментов на их общую дочь Марусю (cыну уже 26 лет, он совершеннолетний. NEWS.ru). В июле Мария опубликовала судебный документ, согласно которому из 19,5 млн рублей бывший муж выплатил 11,5 и должен 8 млн рублей.

Ивлева подала иск в суд об изменении соглашения об алиментах, она считает, что муж занижает свои доходы, чтобы не обеспечивать в должной мере дочь. Шеф-повар в свою очередь подал встречный иск, чтобы уменьшить выплаты. Константин предоставил справку, что зарабатывает 2 млн в год и 200 тысяч рублей платит своему двоюродному брату, который отвозит Марусю в школу. Мария Ивлева не верит в эти доходы бывшего мужа, она намекнула, что стоит привлечь налоговую.

Адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust & Law Майя Шевцова пояснила NEWS.ru, что уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная практика.

«Если мать ребенка считает, что отец занижает доход, она вправе подать в суд о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме, обосновав это расхождением между образом жизни отца и его официальными доходами. Это предусмотрено статьей 83 Семейного кодекса РФ. Суды нередко удовлетворяют требования, если видят явные признаки занижения доходов. Уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная, но легко выявляемая практика», — сказала Шевцова.

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Родригез согласился на 2 млн рублей и хочет все отыграть

Тимур Родригез подал иск в Пресненский районный суд и требует уменьшить размер алиментов с 2 млн до 500 тысяч рублей. Родригез отказался комментировать NEWS.ru иск. В апреле этого года шоумен спешно расторг брак с женой Анной Девочкиной, которой сообщил о разрыве по телефону. При разводе бывшие супруги подписали соглашение об алиментах: Родригез был готов платить 1,5 млн рублей на содержание двух общих детей и 500 тысяч рублей супруге.

Вероятно, бывший резидент Comedy Club спешил расторгнуть брак и пошел на все условия жены. По словам близких пары, артист считает, что ранее он переоценил свои финансовые возможности.

В октябре 2025 года стало известно, что Тимур Родригез способен заработать 1,5 миллиона рублей всего за 45 минут. Столько стоит его частный концерт из шести песен — неизвестно.

Как Полежайкин из «Папиных дочек» стал должником по алиментам

Актер Михаил Казаков, сыгравший в сериале «Папины дочки» Полежайкина, не может разобраться с бывшей женой. Артист появился в реестре неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.

По словам Казакова, его внесли в реестр из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, когда находился в барке.

«На алименты она (бывшая супруга. — ред.) подала еще года 3-4 назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — сказал Казаков.

Он добавил, что предлагал жене забрать исполнительные листы о взыскании алиментов, потому что их общий сын проживает с ним.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Есть ли шансы снизить алименты

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что алименты могут взыскиваться в двух формах. «Это либо долевое соотношение — одна четвертая дохода, одна третья и т. д. в зависимости от количества детей, либо — в твердом денежном выражении. Если человек имеет регулярный доход, является наемным работником, с него взыскиваются алименты в долевом соотношении, если же человек безработный или его доход нерегулярный (так бывает во многих профессиях, например у бизнесменов, адвокатов), то алименты взыскиваются в твердой денежной сумме», — сказал Жорин.

По словам адвоката, размер в твердой денежной сумме зависит от привычного уровня жизни ребенка и дохода отца-алиментщика. Мать должна доказать, что на содержание ребёнка раньше уходило и сейчас уходит, например, не менее 2 млн рублей в месяц: престижная школа, частная медицина, репетиторы, конно-спортивный клуб, путешествия за границу. Суд исследует доходы плательщика алиментов, и если они достаточны для этого, то удовлетворяет требования матери, если же нет — назначает другую сумму.

«Если денег объективно у отца нет, то суд может взыскать один прожиточный минимум, в редких случаях даже половину прожиточного минимума», — сказал адвокат.

Иски об уменьшении размера алиментов не редкость, но для их подачи в суд необходимы основания.

«Это изменение уровня жизни и дохода плательщика алиментов, он стал меньше зарабатывать, не тянет столько. Бывают случаи, когда алименты тратятся не по назначению. В моей практике было, когда запрашивался плательщиком алиментов отчет о движении средств на счете матери, выявлялось, что деньги тратились на бары, рестораны, иногда даже секс-шопы, то есть никак не на ребенка. И в таком случае суд уменьшал размеры алиментов, так как злоупотреблять правами и обязанностями, тратить деньги, которые выделяются на ребенка, нельзя, — сказал Жорин.

